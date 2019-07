Opnieuw grote stroomstoring in Venezuela

Venezuela kampt opnieuw met een grote stroomstoring. In heel het land, inclusief de hoofdstad Caracas, is er geen elektriciteit, meldt persbureau AFP. De storing ontstond maandagavond. Het is voor het eerst dat de stroom op zo’n grote schaal uitvalt sinds de enorme stroomstoring in maart.

Volgens de regering is de uitval veroorzaakt door een „elektromagnetische aanval” in het oosten van het land, maar het is twijfelachtig of dat zo is. Bewijs voor die aanval heeft de minister van Informatie, Jorge Rodrigues, niet gegeven. Wel zei hij dat de regering de storing „zo snel mogelijk” probeert te verhelpen.

Bij de eerdere storing beweerde president Nicolás Maduro dat de VS het systeem zou hebben gesaboteerd. De VS en oppositieleider en parlementsvoorzitter Juan Guaidó weerspreken dat en beschuldigen het regime van wanbeleid en corruptie.

Guaidó de straat op

In de Venezolaanse hoofdstad ontstonden maandag lange files toen de stoplichten niet meer werkten. Bij metro’s zaten mensen op de stoep te wachten. Er ontstonden lange rijen bij pinautomaten. „Ik heb honger, ik wil graag iets eten, maar ik kan niet met mijn creditcard betalen”, zegt Hernan Montalvo, die daardoor niet genoeg geld heeft om een ​​hotdog te kopen, tegen AFP.

Eurimar Guerem, inwoner van Caracas, is bezorgd over de stroomuitval: „De noodzakelijke reparaties zijn niet uitgevoerd. Het is altijd hetzelfde. Misschien is deze storing nog erger dan de vorige.”

Oppositieleider Guaidó zei op Twitter dat het falen van de regering duidelijk is. „Ze vernietigen het elektrische systeem en hebben geen antwoorden. Morgen gaan we na de vergadering de straat op. Venezolanen zullen niet wennen aan deze ramp”.

Vier maanden terug had het land last van de grootste stroomstoring ooit. Er ontstonden watertekorten, ziekenhuizen zonder generatoren werden gesloten en scholen en overheidsgebouwen gingen dicht. De olieproductie lag een week stil.

Economische en politieke crisis

Venezuela bevindt zich al jaren in een financiële crisis, onder meer door hyperinflatie en economische krimp. Hierdoor zijn er chronische voedsel- en medicijntekorten. Bij eerdere stroomstoringen werden supermarkten, apotheken en hotels geplunderd. Daarbij kwamen vier mensen om het leven, minstens driehonderd anderen werden toen opgepakt.

Afgelopen januari kreeg het land met een politieke crisis te maken, toen Guaidó zichzelf uitriep tot interim-president. Meer dan vijftig westerse landen, waaronder de Verenigde Staten en alle EU-landen, erkennen hem als leider van Venezuela. Eind mei pleegde Guaidó een mislukte legercoup.

