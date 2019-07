Opnieuw beginnen in een gehavend land

Op de eerste dag van de zomervakantie rijdt een groep Chilenen naar een afgelegen gebied in de natuur. Aldaar beginnen ze een commune en vergaderen ze over de vraag of ze al dan niet elektriciteit willen. Tarde para morir joven (‘Te laat om jong te sterven’) laat hun wel en wee zien door de ogen van drie tieners, met name de zestienjarige Sofia. Leeftijdsgenoot Lucas vindt haar leuk maar zij voelt zich aangetrokken tot de oudere Ignacio. De tienjarige Clara is op zoek naar haar hond, die bij de reis naar de commune spoorloos verdween.

De ingehouden, sfeervolle film werkt toe naar een nieuwjaarsfeest – in Chili valt Oud & Nieuw midden in de zomer. Via subtiele scènes legt regisseur Dominga Sotomayor de onderlinge verhoudingen bloot, zowel in de hele groep als tussen ouders en hun kind. Groot drama blijft daarbij uit. Naast Lucas’ onbeantwoorde liefde gaat het vooral om de watervoorziening naar de commune, een inbraak en het gevaar van brand in het kurkdroge gebied. Ook wordt duidelijk dat Sofia graag naar de stad wil, waar haar moeder als jazz-zangeres werkt en samenleeft met een nieuwe vriend. Die moeder is de grote afwezige: er wordt veel over haar gepraat en geroddeld maar we zien haar nooit.

De toch al sensitieve film wint aan betekenis door het moment waarop het verhaal zich afspeelt. De prijswinnende film, nu te zien als onderdeel van het Previously Unreleased-programma van Eye, speelt zich af in de zomer van 1990; een half jaar na het moment waarop dictator Pinochet werd afgezet en Chili op weg naar democratie ging. In dat opzicht dienen de idealistische commune en het personage Sofia als metaforen: hoe ziet de toekomst van het land eruit? Hoe snel wordt Sofia volwassen?

Drama Tarde para morir joven Regie: Dominga Sotomayor. Met: Demian Hernández, Antar Machado, Magdalena Tótoro, Matías Oviedo. In: 12 bioscopen ●●●●●