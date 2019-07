Onderzoek Rijk naar ‘nut en noodzaak’ van bouwproject Zuidasdok

Er komen nieuwe gesprekken over de voortgang van het Amsterdamse infrastructuurproject Zuidasdok. Een onderzoek naar het „nut” en de „noodzaak” van het project moet het Rijk meer informatie verschaffen over de financiën en haalbaarheid van de grote verbouwing in Amsterdam-Zuid. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. De uitkomst van het onderzoek wordt begin 2020 verwacht.

Door het treinstation Amsterdam-Zuid uit te breiden en de A10 te verbreden en onder te brengen in een tunnel, moet het economische centrum van Amsterdam beter bereikbaar worden. Voor het project, dat in 2028 afgerond moest zijn, is 2 miljard euro gereserveerd. Afgelopen maanden bleek echter dat het vertraging oploopt en duurder uitvalt dan begroot.

Het is niet gelukt om de herijkingsfase van het project, waarin het ontwerp met de aannemers wordt uitgewerkt, voor de zomer af te ronden, schrijft Van Nieuwenhuizen in de brief. Er is geen definitief besluit genomen over het ontwerp, en dus kan de bouw niet beginnen. Alleen de verbouwing van het treinstation gaat deze zomer van start volgens de planning.

Over de rest van het Zuidasdok is „meer informatie” nodig. Het Rijk en het consortium Zuidasplus, bestaande uit het Nederlandse Heijmans, het Amerikaanse Fluor en het Duitse Hochtief, gaan komende maanden overleg voeren, onder meer op basis van onderzoek door „een derde gezaghebbende” partij. Wat „nut” en „noodzaak” van het Zuidasdok concreet betekenen, zoals Van Nieuwenhuizen dat in de brief schrijft, kan een woordvoerder van het consortium niet zeggen. De opties variëren van versoberingen tot het afblazen van onderdelen, zoals het verbreden van de A10 of de verbouwing van een van de twee knooppunten. Of het mogelijk is dat het project in zijn geheel wordt afgeblazen, kan de woordvoerder eveneens niet zeggen.

‘Complexer dan verwacht’

Het is de zoveelste tegenslag voor het Zuidasdok in een jaar tijd. In februari liet het consortium al weten dat het project vertraging opliep. Drie maanden later werd bekend dat het zeker 100 miljoen euro duurder zou uitpakken dan begroot. Het project zou „complexer zijn” dan verwacht, onder meer omdat op sommige plekken weinig bouwruimte is en er fouten in de contracten stonden.

Daar kwam vorige maand bij dat de betrokken bouwbedrijven zich besloten terug te trekken uit de ontwerpfase en de werkzaamheden daarvoor te staken. Aanleiding was dat Rijkswaterstaat het ontwerp voor de ondertunneling van de A10 niet had goedgekeurd.

