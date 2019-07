OM moet Brandt Corstius toch vervolgen voor smaad in #MeToo-zaak

Het OM moet tv-maker Jelle Brandt Corstius alsnog vervolgen voor beschuldiging van een verkrachting in 2002. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam dinsdag besloten. Gijs van Dam, door wie Brandt Corstius zegt te zijn verkracht, besloot een artikel 12-procedure te starten. Het hof stelt hem in het gelijk, waardoor het OM verplicht wordt alsnog tot vervolging over te gaan.

Tv-producent Gijs van Dam had aangifte gedaan van smaad en laster nadat Brandt Corstius in 2017 in verschillende media zijn verhaal deelde. In Trouw, DWDD en in het Radio 1 Journaal vertelde hij over de verkrachting, zonder daarbij de naam van de verkrachter te noemen. Wel zei hij later dat het ging om een collega bij het programma Barend en Van Dorp. Ook schreef Brandt Corstius in een reactie op het besluit niet tot vervolging over te gaan dat het om Van Dam ging. Tweemaal deed Van Dam aangifte van smaad(schrift).

Van Dam had bij de Raad voor Journalistiek klachten ingediend over de interviews in DWDD en Trouw. De Raad concludeerde vorig jaar dat DWDD niet onzorgvuldig gehandeld heeft door zonder wederhoor Jelle Brandt Corstius te interviewen. Trouw handelde deels onzorgvuldig: in de inleiding had de krant meer afstand had moeten nemen van zijn beschuldiging.

Zaak geseponeerd

Van Dam heeft het seksuele contact nooit ontkend, maar meent dat er nooit sprake was van dwang of drogeren. Volgens Brandt Corstius was dat wel het geval. Justitie ging eerder niet tot vervolging over omdat er uit onderzoek geen informatie naar boven kwam die Brandt Corstius’ versie ondersteunt. Juridisch gezien was er geen sprake van smaad.

Brandt Corstius vindt dat hij niet vervolgd moet worden, omdat hij zijn uitlatingen heeft gedaan in het kader van de #MeToo-discussie, schrijft het hof. In een reactie laat Brandt Corstius weten dat hij zich geen zorgen maakt over de komende rechtszaak. Naar eigen zeggen heeft hij Van Dam de afgelopen jaren tevergeefs geprobeerd te overtuigen dat een rechtszaak „alleen maar narigheid oplevert”. Volgens hem kent de rechtszaak „alleen maar verliezers”.

„We doen wat het hof ons heeft opgedragen, de zaak gaat naar de strafrechter”, reageert een woordvoerder van het OM desgevraagd. Of dat betekent dat de zaak dan ook opnieuw wordt onderzocht, is nog niet bekend. De strafrechter kan tot een veroordeling voor smaad(schrift) komen. Daarop staat maximaal een jaar gevangenisstraf of een geldboete van ruim 7.000 euro.