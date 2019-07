Nederlands voetbaltalent Xavi Simons (16) van FC Barcelona naar PSG

Xavi Simons, een van de grootste Nederlandse voetbaltalenten, zet zijn carrière vanaf volgend seizoen voort bij Paris Saint-Germain (PSG). Bij de Franse landskampioen heeft de zestienjarige voetballer zijn eerste profcontract getekend. Simons speelde sinds 2010 bij FC Barcelona.

PSG maakte de transfer dinsdag op Twitter bekend. Simons contract loopt tot 2022. Hij maakte de afgelopen negen jaar veel indruk bij Barcelona. Volgens persbureau AFP had de Catalaanse club hem graag gehouden, maar konden ze geen overeenstemming bereiken over de contractvoorwaarden met Simons’ agent, de Italiaans-Nederlandse spelersmakelaar Mino Raiola. De voetballer zou onder meer een salaris van 200.000 euro geboden zijn door Barcelona. Dat is hoog voor zijn leeftijdscategorie.

‘Geen makkelijke dag’

„Dit is geen makkelijke dag, want afscheid nemen is een van de moeilijkste dingen in het leven”, schreef de 16-jarige Simons dinsdag op Instagram.

„Vandaag is het mijn beurt om gedag te zeggen tegen wat mijn thuis, mijn familie, mijn leven is geweest voor zo lang ik me kan herinneren.”

Simons is de zoon van ex-profvoetballer Regillio Simons, die spits was bij onder meer Fortuna Sittard, NAC en ADO Den Haag.

Xavi Simons in actie:



Lees ook: De nieuwe Xavi heeft Nederlandse roots