Mona Lisa tussen de betonflats

Fotograaf Ute Mahler en haar man Werner Mahler groeiden beiden op tussen de Sovjetflats van de voormalige DDR. Daar maakte het echtpaar naam met hun portretten van alledaagse mensenlevens in een grijze betonnen setting. Na de val van de Berlijnse Muur reisden ze samen langs Europese steden, waar zij meisjes uit de suburbs portretteerden als moderne Mona Lisa’s. Hun recentste fotoserie Kleinstadt (2015-2018) is een eerbetoon aan keurig bijgehouden, weinig bruisende Duitse provinciesteden. In hun werken, steevast in zwart-wit, lijken de afgebeelde personen haast te versmelten met hun grauwe omgeving. De fototentoonstelling Ute Mahler & Werner Mahler - Voorbij de grenzen van de DDR is tot 22 september te zien in het Fotomuseum Den Haag.