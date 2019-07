KLM moet half miljoen betalen voor noodopvang schildpadden

KLM moet bijna een half miljoen euro betalen voor de noodopvang van schildpadden die twee jaar geleden door de luchtvaartmaatschappij vervoerd werden. Dat heeft de hoogste bestuursrechter dinsdag besloten. De circa 11.000 dieren bleken bij controles door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onder erbarmelijke omstandigheden te zijn getransporteerd. De NVWA wilde een vergoeding van KLM voor de opvang waar de schildpadden heen werden gebracht.

Inspecteurs van de NVWA ontdekten in juli en augustus 2017 dat er met meerdere grote zendingen van schildpadden van alles mis was. De dieren waren door handelaren in veel te kleine bakjes gestopt. Ze konden hun kop en poten niet strekken en liepen in sommige gevallen kans zich te verwonden aan scherpe randen en spijkers die in de transportkist waren geslagen. Verschillende schildpadden bleken overleden, andere waren er slecht aan toe.

De schildpadden, op weg vanuit Afrika en Zuid-Amerika naar Azië, werden door de NVWA ondergebracht in opvanglocaties. De toezichthouder presenteerde KLM de rekening, een bedrag van zo’n 470.000 euro.

Dierenhotel

Hoewel KLM ook vond dat de schildpadden hulp nodig hadden, wilde de maatschappij niet voor de kosten opdraaien. De reptielen hadden ook ondergebracht kunnen worden in het KLM Dierenhotel, aldus KLM. Het Dierenhotel, waar dieren worden opgevangen voor en na een vliegreis, was overigens ook de plek waar de NVWA-inspecteurs de mishandelde schildpadden aantroffen.

Het protest van KLM leidde er uiteindelijk toe dat de zaak voorkwam bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), de hoogste bestuursrechter in dergelijke kwesties. Die gaf de luchtvaartmaatschappij ongelijk. Het KLM Dierenhotel is volgens het CBb niet geschikt voor de langdurige opvang van schildpadden, omdat er geen waterbassins aanwezig zijn. Bovendien bood KLM pas tijdens de rechtszaak zelf aan de dieren onderdak te bieden. KLM kan niet in beroep gaan tegen het vonnis.

Correctie (23 juli 2019): In een eerdere versie van dit stuk stond dat schildpadden amfibieën zijn. Het zijn in werkelijkheid reptielen. Hierboven is dat aangepast.