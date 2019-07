Khan en Trump willen elkaar aan vrede helpen

Uit zuinigheidsoverwegingen arriveerde de Pakistaanse premier Imran Khan zondag in Washington met een lijnvlucht. Tot verontwaardiging van veel Pakistanen was er echter niemand van de Trump-regering komen opdagen om de leider van deze moslimstaat van ruim 200 miljoen mensen te verwelkomen.

De betrekkingen tussen beide landen waren tot voor kort ronduit gespannen. President Trump had de hulp aan Pakistan met ruim 1 miljard dollar gekort omdat het extremisten soms de hand boven het hoofd zou houden. Vorig jaar nog betichtte hij de Pakistaanse leiders zelfs van „niets dan leugens en misleiding”.

Khans ontmoeting met Trump op het Witte Huis verliep maandag hartelijker dan vooraf gevreesd. Khan, sinds vorige zomer premier, had de Amerikanen vooraf gunstig proberen te stemmen door vorige week een radicale leider op te pakken, die wordt beschouwd als het brein achter de grote terroristische aanval op de Indiase stad Mumbai, in 2008. Ook oefende Pakistan druk uit op de Afghaanse Talibaan om met de Afghaanse regering vredesoverleg te voeren, dat op dit moment gaande is.

Snoevende Trump

Afghanistan is voor de VS de belangrijkste reden om Pakistan te vriend te houden. Ze zouden hun militaire presentie daar na 18 jaar graag beëindigen, al wekte Trump een andere indruk. „We vechten daar geen oorlog. Als we oorlog wilden voeren en winnen, zou ik die in een week kunnen winnen”, snoefde Trump. „Maar ik wil niet tien miljoen mensen doden.” Zijn adviseurs beseffen echter dat de kans op vrede in Afghanistan niet groot is zonder medewerking van buurland Pakistan, dat vanouds nauwe banden heeft met de Talibaan.

Trump zinspeelde na afloop van het gesprek met Khan, die hoog opgaf van het „verfrissende” in Trumps optreden, op een herstel van de hulp, al zegde hij die nog niet toe. Pakistan heeft die hard nodig want het heeft het economisch zwaar en moest onlangs bij het IMF aankloppen voor noodkredieten.

Wel had de president nog een prettige mededeling voor Khan: hij toonde zich bereid te bemiddelen tussen Pakistan en zijn aartsrivaal India over Kashmir. Hij zou daar zelfs door de Indiase premier Modi onlangs tijdens een ontmoeting op de G20 in Japan om zijn verzocht. „Als ik kan helpen, zou ik heel graag als bemiddelaar optreden”, glunderde Trump.

Dat klonk de Pakistanen, die al sinds 1947 aandringen op internationale bemiddeling in deze gevoelige kwestie, als muziek in de oren. De Indiërs, die de zaak juist uitsluitend bilateraal met Pakistan willen regelen, reageerden als door een wesp gestoken. „Zo’n verzoek is er niet geweest”, liet een woordvoerder onmiddellijk weten. Pakistan moest eerst maar eens een eind maken aan zijn steun voor terroristische acties over de grens. De Indiase oppositie stond intussen op haar achterste benen en eiste uitleg van Modi over deze vermeende koerswijziging.

Dat de betrekkingen tussen Washington en Islamabad wat zijn verbeterd bleek intussen uit het feit dat Trump Khans uitnodiging aannam voor een tegenbezoek aan Pakistan.