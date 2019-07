Ikea stopt voorlopig met papieren catalogus in Nederland

Ikea stopt na ruim vijftig jaar met het verspreiden van de papieren catalogus in Nederland. Steeds meer klanten van de Zweedse meubelgigant vinden hun interieur op de website, sociale media of de nieuwe app. Om te onderzoeken hoeveel waarde Nederlanders hechten aan het papierwerk, blijven alleen abonnees in de omgeving van Delft een exemplaar ontvangen. Dat bevestigt een woordvoerder dinsdag naar aanleiding van berichtgeving in de Volkskrant.

De catalogus was decennialang de ‘marketingtool’ van het Scandinavische bedrijf. In Nederland, een van de eerste markten waar Ikea na Zweden naar uitweek, werd de gids vanaf 1978 verspreid. Vorig jaar kende Nederland een oplage van 6,2 miljoen exemplaren, wereldwijd werden maar liefst 210 miljoen catalogi gedrukt in 38 talen en 76 verschillende versies.

„Het is niet perse ons uiteindelijke doel om de papieren catalogus af te schaffen”, aldus een woordvoerder. Vorig jaar werd de oplage in Nederland al teruggebracht naar 4,2 miljoen exemplaren, en dat bleek geen negatieve gevolgen te hebben voor de omzet. Er lopen al meerdere onderzoeken om te zien waar nu iedereen zijn interieurideeën vandaan haalt. „In Nederland oriënteert ongeveer 60 procent van onze klanten zich online.” Het idee van papierverspilling heeft wel een rol gespeeld, maar daar was het het bedrijf in eerste instantie niet om te doen.

Voor de liefhebber

Deze test geldt alleen voor Nederland en duurt in elk geval een jaar. „Alleen in Delft blijven we zo’n 550.000 stuks verspreiden, omdat we dus willen vergelijken wat de gevolgen zijn voor de omzet en wat de abonnees ervan vinden.”

Hoeveel geld het bedrijf verwacht te besparen met het afschaffen van de papieren catalogus, wil het bedrijf niet zeggen. Alleen dat het geld geïnvesteerd gaat worden in de digitale „kanalen”, zoals de website, de app, sociale media en de familie-email.

Er is echter nog één andere optie om aan een papieren catalogus te komen, aldus de woordvoerder. „In de winkels hebben we nog 250.000 exemplaren liggen voor de liefhebber die zijn of haar verzameling compleet wil houden.”