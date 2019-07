Nationaal Hitteplan van kracht, Rijkswaterstaat zet pechhulp in

Hitteplan van kracht

Vanaf dinsdagmorgen is officieel het Nationaal Hitteplan van kracht in heel Nederland. Dit plan van het RIVM geldt als waarschuwing voor kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen met overgewicht en chronisch zieken. Omdat hun lichamen de warmte doorgaans minder goed kwijt kunnen, worden deze groepen aangeraden om extra te drinken en vooral luchtige kleding te dragen. Er is sprake van een hittegolf wanneer de temperatuur vijf achtereenvolgende dagen boven de 25 graden uit komt, waarvan drie dagen op 30 graden of meer.

Lees ook: Vijf do’s en vijf don’ts De hittegolf houdt waarschijnlijk nog even aan. Wat te doen en wat te laten?

Vanwege de hoge temperaturen waarschuwt het KNMI voor hoge zonkracht, de hoeveelheid ultraviolette straling in het zonlicht. Zulke straling is schadelijk voor de huid. De komende dagen kan de zonnekracht op onbewolkte momenten oplopen tot 7 op de UV-index: dit houdt in dat de onbeschermde de huid al binnen vijftien minuten kan verbranden. Het RIVM raadt bij forse zonnekracht aan om tussen 11.00 uur en 16.00 uur uit de zon te blijven.

Ook Rijkswaterstaat neemt de nodige maatregelen: vanaf dinsdag geldt het hitteprotocol. Dat houdt in dat automobilisten die stranden met pech, snel van de snelweg worden weggehaald. „Onder normale omstandigheden bel je met pech naar je pechhulpverlener, zoals de ANWB. Je wacht naast je auto aan de kant van de snelweg tot zij ter plekke zijn voor een reparatie. Maar vanwege de warmte vinden we het onverantwoord als mensen buiten hun auto in de zon moeten wachten", zo licht een woordvoerder van Rijkswaterstaat toe. Een berger brengt gestrande automobilisten vervolgens naar een plek met voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een wegrestaurant of een benzinepomp.

Rijkswaterstaat adviseert iedereen die op pad gaat om in ieder geval een paraplu en voldoende water mee te nemen.