Geraffineerde thriller over ‘akoestische oorlogsvoering’

The Wolf’s Call is een Franse film, die merkwaardig genoeg onder een Engelstalige titel in Nederland wordt uitgebracht. De film herinnert ons eraan dat Frankrijk een nucleaire grootmacht is. Een van die kernwapens speelt de hoofdrol in deze pakkende thriller, die als originele titel Le chant du loup heeft.

Officier Chanteraide is een van de bemanningsleden van de onderzeeër Titan. Hij heeft een absoluut gehoor en kan elk type duikboot met hulp van sonarapparatuur en zijn ‘gouden oren’ onderscheiden. Maar op missie voor de kust van Syrië stuit hij op een raadsel. Welke onderzeeër nadert de Titan en stoot als provocatie ook nog eens de roep van de wolf uit? Weer op wal gaat hij op onderzoek uit, waarbij hij wordt geholpen door een bibliothecaresse (een verder overbodige rol van Paula Beer) maar ook wordt dwarsgezeten door een van zijn meerderen. Gelukkig kan hij op steun van zijn kapitein rekenen.

Dit deel van de film biedt een boeiende introductie tot wat in de film ‘akoestische oorlogsvoering’ heet. De partij die via sonar net even eerder de vijand ontdekt, heeft het voordeel: hij kan sneller een torpedo afschieten of wegduiken. Dat het geraffineerde geluidsontwerp hier een bepalende rol speelt is evident, evenals close-ups van een geconcentreerd luisterende Chanteraide, wiens voorhoofd steeds meer zweetdruppels vertoont.

De tweede helft van de film heeft meer trekken van een conventionele thriller: Rusland heeft de oorlog verklaard aan Finland en er dreigen kernwapens in het spel te komen. Als NAVO-land schiet Frankijk Finland te hulp.

Debuterend regisseur-scenarist Antonin Baudry, een voormalig diplomaat, neemt hier vooral de door hun inflexibiliteit levensgevaarlijke protocollen van het Franse leger onder vuur. De 23 miljoen kostende film verliest hier wat aan geloofwaardigheid maar spannend blijft hij wel. Ook de Franse president Macron zal er blij mee zijn, gezien zijn pleidooi voor meer militaire onafhankelijkheid van de VS.

Thriller The Wolf’s Call Regie: Antonin Baudry. Met: François Civil, Omar Sy, Reda Kateb, Paula Beer, Mathieu Kassovitz. In: 47 bioscopen ●●●●●