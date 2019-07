Esper de nieuwe minister van Defensie in de VS

Mark Esper wordt de nieuwe minister van Defensie in de Verenigde Staten. Met een ruime meerderheid heeft de Senaat ingestemd met zijn benoeming. Esper diende als officier in het leger tijdens de Perzische Golfoorlog en werkte vervolgens op het ministerie van Defensie. Amerikaanse media schrijven dat de Republikein dinsdagavond wordt beëdigd.

Na zeven maanden heeft het Pentagon een opvolger gevonden voor James Mattis, die in december zijn ontslag indiende nadat hij met president Trump was gebotst over de terugtrekking van het Amerikaanse leger uit Syrië. In zijn ontslagbrief beschreef Mattis dat hij zich niet kon vinden in de manier waarop de VS zijn bondgenoten behandelde.

Shanahan trok zich terug

Patrick Shanahan werd de tijdelijke plaatsvervanger van Mattis en leek op weg naar een vaste benoeming. In juni haakte hij echter af toen er berichten naar buiten kwamen over huiselijk geweld tijdens zijn scheiding. Na de terugtrekking van Shanahan vervulde Esper al de positie van minister van Defensie als invaller.

In die rol toonde Esper zich al een diplomaat. Tijdens een NAVO-top in juni twitterde hij geen nieuwe wapenwedloop met Rusland te willen en zei hij internationale verdragen te respecteren.