Er is een omleiding. Verder gaat alles goed

De vakantie is pas echt begonnen als de caravans van We zijn er bijna! (NPO 1) weer door Europa rollen. Presentatrice Martine van Os gaat voor de negende keer mee met een groepsreis voor ouderen. In een karavaan van caravans en campers trekken ze over de Balkan.

Een echtgenoot kan niet mee met wandelen omdat hij slecht ter been is. Van een ander is de deurmat ’s nachts kapot gescheurd door zwerfhonden. En er is een omleiding („Wat een avontuurlijke toestand, mensen!”) Verder gaat alles goed. Dit is trage, dramaloze televisie. Hoogtepunt is altijd het achteruit inparkeren van de caravans – een triomf van de vitale oudere. Ouderdom is bij Omroep MAX geen ontluisterende aftakeling, maar een goudgele nazomer. Helaas zit het achteruit parkeren er dit keer niet bij. Van Os belooft echter dat de ouderen later in het seizoen, in de bergetappes, nog wat staaltjes van caravanrijkunst ten beste zullen geven.

Nog meer vakantie-tv, bij SBS6. Met Trouwen in het buitenland (SBS6) lijkt de zender een gouden mix van genres te hebben: een vakantieprogramma vermengd met een trouwprogramma. De Limburgers Brian en Cindy willen trouwen op het Turkse strand. Daarvoor hebben zij een all inclusive resort gehuurd. Maar dat blijkt geenszins all inclusive te zijn! We zien een snufje Say Yes to the Dress, maar ook Red Mijn Vakantie en Ik Vertrek.

Alleen, het conflict valt tegen. Het bruidspaar zegt dat het hotel heeft beloofd gratis de barbecue op het strand verzorgen. Maar de hotelmanager vindt dat all inclusive betekent: je kunt gratis eten in het hotel, niet daarbuiten. Het bruidspaar regelt vervolgens zelf een barbecue, en zet zelf een stuk strand af. Daarna kunnen ze gewoon trouwen, in trouwjurk op slippers. Zelfs de bruiloftstaart, die ze als ‘handbagage’ hebben meegenomen in het vliegtuig, komt heelhuids aan.

Door de ruzies in de aankondigingen flink uit te vergroten zijn het de tv-makers die te veel beloven. Verder zijn ze nogal partijdig. Want zo onredelijk is de Turkse manager niet. De tv-makers willen onbetrouwbare Turken laten zien. Maar ik zie vooral botte, veeleisende Nederlanders.

Presentator Ikenna Azuike neemt ons in Planeet Nigeria (NPO 2) mee naar zijn geboorteland. Nigeria is meestal in het nieuws door terreurbeweging Boko Haram of het geweld tussen herders en boeren. In deze reisserie wil Azuike wat anders laten zien: het Nigeria van de enorme groei, in bevolking en economie. In het eerste deel volgt hij nieuwkomers in de hoofdstad Laos. Hij vertelt een Nigeriaanse variant op de Amerikaanse droom: met niets beginnen en dan, door hard werken, doorzettingsvermogen en vindingrijkheid, de oversteek maken, over de brug die leidt naar de rijke wijk van de stad.

Productiebedrijf De Haaien nam eerder de gok met een onbekende, onervaren presentator in Langs de oevers van de Yangtze met Ruben Terlou. Dat pakte beter uit dan met Azuike. Hij lijkt een interessante man: geboren in Nigeria, opgegroeid in Engeland, eerst advocaat, maar gestopt omdat hij er ongelukkig van werd. Daarna maakte hij in Nederland voor de Wereldomroep de satirische reeks YouTube-filmpjes What’s Up, Africa. Maar het interessante van Azuike komt er nog niet uit in deze eerste aflevering. We zien een empathische, enthousiaste man, maar de verhalen zijn op de een of andere manier niet zo boeiend of bijzonder.

Azuikes optimistische toon past bij de ambitie van de sappelaars die hij filmt, maar botst met de schrijnende armoede die hij laat zien. Dat contrast werkt goed. Vooral als hij de burgemeester van een sloppenwijk interviewt. De wijk is gebouwd op een vuilnisbelt, met daaronder een moeras. „U zult wel trots zijn op wat u heeft opgebouwd”, zegt Azuike welgemeend.