Een veearts met visie in treffende documentaire

Er zit geen seconde valse romantiek in Veearts Maaike, de nieuwe film van Jan Musch en Tijs Tinbergen, specialisten in natuurdocumentaires, bekend van Gouden Kalf-winnaar Rotvos.

Drie jaar lang reed het duo mee in de auto van veearts Maaike van den Berg door het Noord-Groningse landschap en filmde alles: van het eerste doodgeboren kalf tot de laatste keizersnede, en daar tussendoor Van den Bergs inspanningen om onder andere het toedienen van antibiotica te stoppen, en te laten zien dat natuurbeleid meer met volksgezondheid te maken heeft dan we op het eerste gezicht misschien denken.

Veearts Maaike is de observerende documentaire op z’n best: alsof je zelf op de achterbank zit tussen het draagbare echo-apparaat en de mouwlange wegwerphandschoenen. Musch en Tinbergen troffen een ideale hoofdpersoon: welbespraakt, gepassioneerd, camerageniek, en op een kruispunt in haar leven: tussen beroep en beleid. Zodra ze haar besmeurde overalls heeft uitgedaan sjeest ze naar Den Haag voor een bijeenkomst van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde waar ze ook nog bestuurder is. Iemand met haar integrale, holistische visie op mens en dier zie je zomaar nog eens minister van Landbouw worden.

Tegelijkertijd is Veearts Maaike wel een film waar je een beetje bij moet googlen. Veel wordt uitgelegd, maar hoe het nou precies zit met antibiotica-resistentie, kalveren-quota, dalende melkprijzen en al dan niet milieuvriendelijker stallen valt buiten het kader van deze film. Ook blijft grotendeels onbenoemd hoe de bestaanszekerheid van de Loppersumse boeren beïnvloed wordt door dat andere probleem dat een meer alomvattende oplossing nodig heeft: de gaswinning aldaar.

Documentaire Veearts Maaike Regie: Jan Musch, Tijs Tinbergen. In: 21 bioscopen ●●●●●