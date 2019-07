Monique Snoeijen en Harrison van der Vliet treden toe tot de hoofdredactie van NRC

Harrison van der Vliet en Monique Snoeijen treden per september toe tot de hoofdredactie van NRC, naast de nieuwe hoofdredacteur René Moerland en zittend adjunct-hoofdredacteur Elske Schouten. „Zij zullen te midden van de redactie leiding geven om NRC verder uit te bouwen tot de digitale nieuwsorganisatie die altijd en overal vertrouwen wekt door goede journalistiek”, aldus Moerland in een mail aan de redactie maandag.

Snoeijen (50) werkt 25 jaar bij NRC en is momenteel chef van de opinieredactie. Daarvoor was ze onder meer verslaggever bij de binnenland- en economieredactie en chef van NRC-maandblad DeLuxe. Van der Vliet (32) is sinds 2016 chef van de multimediaredactie. In die functie zette hij onder meer de podcasts NRC Vandaag en Haagse Zaken op en overzag hij de productie van video’s. Hij begon vijf jaar geleden bij de economieredactie en werkte daarna onder andere voor NRC Q.

Van der Vliet gaat zich voornamelijk richten op de digitale ontwikkeling van NRC, Snoeijen wordt verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Ze volgen Marcella Breedeveld en Stijn Bronzwaer op. Breedeveld kondigde haar vertrek eerder dit jaar aan, na bijna dertien jaar als adjunct-hoofdredacteur. Bronzwaer, die ruim 2,5 jaar in de hoofdredactie zat, begint na de zomer als verslaggever op de economieredactie.

Elske Schouten keert begin oktober terug van zwangerschapsverlof. Derk Walters vervangt haar tot die tijd.

Moerland volgt Peter Vandermeersch op, die sinds 2010 hoofdredacteur was. (NRC)