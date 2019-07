Australiër Ewan sprint naar zege in snikhete Touretappe

Caleb Ewan heeft de zestiende etappe in de Tour de France op zijn naam geschreven. De 25-jarige Australiër van Lotto–Soudal won in de eindsprint onder andere van Dylan Groenewegen, die als derde finishte in Nîmes.

De etappe van 177 kilometer was overwegend vlak. De grootste tegenstander was echter de hitte: het was tropisch warm in Zuid-Frankrijk. Los van een aantal kleine ontsnappingen gebeurde er weinig. Na een valpartij, waar ook Sunweb-renner Cees Bol bij betrokken was, moest klassementsrenner Jakob Fuglsang van Astana opgeven.

In het algemeen klassement is er weinig veranderd. Julian Alaphilippe behoudt de gele trui en Steven Kruijswijk blijft derde op 1.47. Woensdag rijdt het peloton over 206 kilometer naar Gap, in een etappe zonder zware beklimmingen.

Bekijk de winnende sprint van Caleb Ewan hier: