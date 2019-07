Amerikanen verbazen zich over Nederlandse ‘droppings’ in het bos

Voor Nederlanders heel gewoon, maar voor de gerenomeerde Amerikaanse krant The New York Times zeer ‘eigenaardig’. De ‘dropping’. Het avontuurlijke uitje waarbij ouders hun kinderen ’s nachts geblinddoekt naar het bos rijden, alwaar ze worden gedumpt en waarna ze maar thuis moeten zien te komen.

Nederlanders doen de opvoeding net even anders, schrijft de verslaggever van de krant die meeliep bij een dropping van de scouting. „Kinderen wordt geleerd niet te veel op volwassenen te vertrouwen. Volwassenen wordt geleerd kinderen zelf hun problemen te laten oplossen. Droppings zijn daar een extreme uiting van”, aldus de krant.

In het artikel worden enkele incidenten rond droppings opgesomd. Onder andere van kinderen die om het leven kwamen toen ze ’s nachts langs de weg liepen en werden aangereden. Er wordt uitgelegd dat droppings nu beter worden gereguleerd, onder meer met de eis dat kinderen een telefoon bij zich dragen.

Aan het einde komt de 11-jarige Stijn aan het woord, die na een dropping zijn Playstation niet meer mist en later zijn eigen kinderen ook een keer ’s nachts in het bos aan hun lot wil overlaten.

Op Twitter reageren Nederlanders met grappen en grollen op de Amerikaanse bezorgdheid. „Het is waar. Mijn ouders dropten me in een bos toen ik zeven was. Ik leefde drie jaar van bessen en marihuana. Uiteindelijk vond ik mijn weg terug naar de beschaving, maar kwam ik in een gezin dat ik niet kende. We hebben er wat van gemaakt en dat vind ik heel mooi”, reageert iemand.

