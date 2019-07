Afvalverwerker Amsterdam krijgt miljoenensteun van gemeente en banken

Het Afval Energiebedrijf (AEB) in Amsterdam krijgt voor 16 miljoen euro aan steun van de gemeente Amsterdam en verschillende banken. De stad staat garant voor 6 miljoen euro, de banken voor 10 miljoen euro. Dat heeft het college dinsdag in een brief aan de gemeenteraad laten weten.

De 10 miljoen euro komt van een bankenconsortium bestaande uit Bank Nederlandse Gemeenten, ING, ABN Amro en Deutsche Bank. De financiële steun komt wel met een aantal voorwaarden. Zo is er sinds maandag een „herstructureringsmanager” aangesteld bij de afvalverwerker. Die persoon moet de opties voor een gezonde financiële toekomst voor het bedrijf in kaart brengen en die bespreken met de gemeente en banken.

Ter versterking van de Raad van Commissarissen zijn er ook twee nieuwe commissarissen aangesteld. De manager en de nieuwe commissarissen krijgen toegang tot alle beschikbare informatie en mogen die met de gemeente delen. Verder moet het bedrijf met een alternatief plan komen.

Vier ovens stilgelegd

Vorig jaar werd de AEB onder verscherpt toezicht gesteld na een aantal branden. Eind juni concludeerde de AEB dat het bedrijf „geen grip meer heeft op de veiligheid in de fabriek”, en begin deze maand werden vier van de zes afvalverbrandingsovens stilgelegd wegens veiligheidsredenen. De veiligheid kon niet meer worden gegarandeerd wegens personeelstekort en gebrekkig onderhoud aan de installaties.

De gemeente heeft zich naar eigen zeggen coulant opgesteld door twee weken eerder dan gebruikelijk de 3,2 miljoen euro voor de betaling afvalverbranding van juni over te maken. Ook in juli betaalt de Amsterdam alvast vooruit. De inwoners van Amsterdam hoeven zich geen zorgen te maken over huisvuil dat niet opgehaald wordt: de verbranding van het afval kan doorgaan. Hetzelfde geldt voor het leveren van duurzame warmte voor 35.000 huishoudens.

Het AEB is een zelfstandig bedrijf waarvan de gemeente Amsterdam 100 procent aandeelhouder is. Het is niet de eerste keer dat de afvalverwerker in financiële problemen zit. In 2015 moest de gemeente ook al tientallen miljoenen toeleggen om de AEB redden.