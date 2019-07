Zeker veertig doden bij luchtaanval Idlib

Bij luchtaanvallen in een stad in de Syrische provincie Idlib zijn zeker 45 mensen om het leven gekomen. De bommen op een markt en woonwijken zouden door Russische of Syrische vliegtuigen afgeworpen zijn, dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten volgens persbureau AFP. Er zouden ook zeker dertig gewonden gevallen zijn.

De luchtaanval raakte de dichtbevolkte stad Maarrat al-Numan. De noordelijke regio Idlib is een van de laatste streken die nog in handen is van de oppositie. Daar vechten deze Syrische rebellen, gesteund door Turkije, tegen het regeringsleger van president Bashar Al-Assad. Tegelijkertijd zijn er in de regio ook islamitische extremisten actief.

Het Russische ministerie van Defensie noemt de betrokkenheid van haar vliegtuigen „een hoax”, meldt persbureau AP. De Russische luchtmacht vliegt in het betreffende gebied naar eigen zeggen geen missies. De Syrische regering zegt niet te vechten tegen burgers, maar tegen terroristische groeperingen.

Brief van paus

Kardinaal Parolin, een belangrijke diplomaat van het Vaticaan, overhandigde maandag namens paus Franciscus een brief aan Assad in de hoofdstad Damascus. Hij uit daarin onder meer zijn zorgen over de „humanitaire catastrofe” in het land en vraagt om garanties over de terugkeer van vluchtelingen.

In Syrië woedt al sinds 2011 een burgerloog, waarbij ruim 100.000 burgers omkwamen. Zeker driehonderdduizend raakten gewond en velen sloegen op de vlucht. De paus is sceptisch over een politieke oplossing, zegt kardinaal Parolin maandag tegen Vatican News.

Assad zou tegen de kardinaal gezegd hebben dat het belangrijk is om druk te blijven uitoefenen op landen landen die terroristen ondersteunen. Het Nederlandse kabinet wees eind vorige maand een verzoek van de Verenigde Staten af om troepen te leveren aan een missie in Syrië. Nederland wil wel „militair of civiel” bijdragen.

