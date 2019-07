Verdient de ‘cocaïnekoning’ van Washington D.C. een tweede kans?

Rayful Edmond was in de jaren 80 de cocaïnekoning van Washington DC. Hij was het die de uitermate verslavende drug crack introduceerde en daarmee zijn buurt naar de verdoemenis hielp. Nu, na bijna 30 jaar cel, wordt hij mogelijk vrijgelaten. De bewoners mogen van justitie meebeslissen. Verdient Rayful Edmond een tweede kans?

Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Ruben Pest, Tessa Colen en Ifang Bremer

Montage: Julie Blussé