Twee Nederlanders omgekomen bij verkeersongeluk Alicante

Bij een verkeersongeval ten noorden van de Spaanse stad Alicante zijn zondag twee Nederlanders omgekomen, een man van 61 en zijn 22-jarige dochter. Volgens Belgische media zijn ook twee Belgen verongelukt, een 25-jarige vrouw en een kind van twee jaar oud. Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat echter niet bevestigen.

Het ongeluk gebeurde zondagmiddag op de autosnelweg AP-7 bij El Campello. Daar botste de auto van de Nederlanders op een auto met daarin Belgische inzittenden. Verschillende ambulances, een traumahelikopter en de brandweer rukten uit. De echtgenote van de omgekomen Nederlandse man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Daarover is nog niets bekend. Volgens Spaanse media minderde een van de voertuigen mogelijk snelheid of veranderde van rijbaan. Het verkeer in de richting van Alicante lag drie uur lang stil.