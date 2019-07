Tienduizenden Puerto Ricanen eisen aftreden van gouverneur

In Puerto Rico zijn maandag zeker tienduizenden demonstranten de straat opgegaan om het aftreden van de gouverneur te eisen. De betogers trekken massaal over een snelweg in hoofdstad San Juan. Volgens persbureau AP is het de grootste demonstratie op het eiland in twee decennia.

De demonstranten, van wie velen gekleed in zwarte T-shirts, slaan op potten en pannen en zwaaien met de nationale blauw-rood-witte vlag van Puerto Rico. De schattingen over het aantal betogers in San Juan lopen sterk uiteen. Reuters heeft het over honderdduizenden, AP houdt het bij tienduizenden.

Puerto Rico: territorium van de VS Puerto Rico is sinds 1898 een territorium van de Verenigde Staten. Er wonen meer dan drie miljoen mensen. Puerto Ricanen zijn officieel Amerikaans staatsburger, maar hebben veel minder rechten dan Amerikanen op het vasteland. Zo mogen zij bijvoorbeeld niet stemmen bij presidentsverkiezingen.

Eerder deze maand lekten privéchatgesprekken van gouverneur Ricardo Rosselló uit waarin hij homofobe en vrouwonvriendelijke uitspraken doet. Ook liet hij zich daarin laagdunkend uit over slachtoffers van orkaan Maria, die in 2017 duizenden mensen het leven kostte.

De ophef over de gelekte gesprekken wakkerde volgens de persbureaus een sluimerende woede aan onder de bevolking over vermeende corruptie van de Puerto Ricaanse regering en de nalatige aanpak van de gevolgen van de verwoestende orkaan. Sinds de publicatie van de 889 pagina’s aan privégesprekken op 13 juli zijn Puerto Ricanen gaan demonstreren.

Niet verkiesbaar

Gouverneur Rosselló kondigde zondag aan zich volgend jaar niet verkiesbaar te stellen en te zullen aftreden als voorzitter van progressieve partij PNP. Hij gaf geen gehoor aan de oproep van demonstranten dat hij moet aftreden. Maandag riep ook de grootste krant van het eiland, El Nuevo Dia, hiertoe op.