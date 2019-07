Stijging huizenprijzen in de grote steden vlakt af

De stijging van de huizenprijzen in de vier grote steden is in het afgelopen kwartaal afgevlakt. De prijsstijgingen in Amsterdam waren zelfs het kleinst in bijna vijf jaar, melden het CBS en het Kadaster maandag. Huizen waren in heel Nederland gemiddeld 7,2 procent duurder dan in het tweede kwartaal van 2018; de kleinste stijging in twee jaar.

Hoewel de prijsstijgingen in de laatste jaren hoger zijn geweest, kostte een bestaande koopwoning in het tweede kwartaal van 2019 nog altijd aanzienlijk meer dan het jaar ervoor. Van de grote steden stegen de prijzen in Utrecht met 9,7 procent het sterkst. Ook in Rotterdam en Den Haag werden woningen meer dan 9 procent duurder. De prijzen stegen in Amsterdam met 6,9 procent, minder dan het nationaal gemiddelde.

In Amsterdam en Utrecht werden meer woningen verkocht dan het jaar ervoor. Ook dat is een trendbreuk: in de vijf kwartalen ervoor daalde het aantal transacties, aldus het CBS. Het aantal huizen dat werd verkocht daalde wel in Den Haag (-3,6 procent) en in Rotterdam (-12,3 procent). Met uitzondering van Zuid-Holland, Gelderland, Drenthe en Noord-Brabant steeg het aantal transacties in alle provincies. Landelijk werden 52.506 woningen verkocht, bijna 1 procent minder dan een jaar eerder.

Meerdere verklaringen

Makelaarsvereniging NVM meldde in april dat de gemiddelde huizenprijzen voor heel het land in de eerste drie maanden van dit jaar voor het eerst in drie jaar waren gedaald. Deskundigen noemden daarvoor verschillende mogelijke verklaringen. Zo kan de verhouding tussen dure en goedkopere woningen zijn veranderd. Het lijkt er ook op dat woningkopers minder optimistisch zijn geworden over de huizenmarkt, bijvoorbeeld als gevolg van de economische omstandigheden of omdat de prijzen te hoog zijn geworden.

Vorige week publiceerde de NVM nieuwe cijfers over de huizenmarkt. Ook de makelaars zagen een gemiddelde prijsstijging, zij het met 7,4 procent, een cijfer dat iets hoger ligt dan dat van het CBS en het Kadaster. De cijfers verschillen omdat ze op een andere manier berekend worden. De NVM gebruikt voorlopige contracten, CBS en Kadaster geregistreerde akten.