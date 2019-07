Politie onderzoekt misbruik gehandicapten in Limburg

De politie is een onderzoek gestart naar mogelijk misbruik van gehandicapten bij een locatie van zorgstichting Dichterbij in het Limburgse Gennep. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie maandag na berichtgeving van De Telegraaf. Om hoeveel slachtoffers en wat voor delicten het gaat, wil de politie niet zeggen.

Volgens De Telegraaf gaat het om meerdere aangiften van gehandicapte kinderen en jongvolwassenen in de leeftijd van 14 tot 25 jaar die zich niet of nauwelijks verstaanbaar kunnen maken. Zij zijn mogelijk maandenlang ernstig mishandeld, verwaarloosd en onzedelijk betast. Dat zou zijn gebeurd door een of meerdere oproepkrachten die bij een uitzendbureau waren ingehuurd wegens personeelstekort, schrijft de krant die verschillende ouders citeert.

Stichting Dichterbij verleent zorg in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. De bewuste locatie waar het misbruik zou hebben plaatsgevonden is inmiddels gesloten. Dichterbij erkent dat er een onderzoek loopt, maar kon op dit moment nog geen aanvullende informatie geven.