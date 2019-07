Onderzoek: beter leven voor plofkip is niet zoveel duurder

Kippen houden onder diervriendelijker omstandigheden dan die voor ‘plofkippen’ is minder duur dan grote delen van de pluimveesector aannemen. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Wageningen, in opdracht van de internationale dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection. Het onderzoek is deze maandag gepubliceerd.

Volgens World Animal Protection leven wereldwijd de meeste vleeskippen onder dieronvriendelijke omstandigheden: als plofkip. Jaarlijks worden wereldwijd 60 miljard vleeskippen ‘geproduceerd’. Maar hogere kosten zijn geen „excuus” om niets te verbeteren aan het dierenwelzijn, schrijft de ngo.

De Wageningse onderzoekers hebben gekeken naar de ‘productiekosten’ per kilo levende kip. Ze hebben kippen die onder „conventionele” omstandigheden leven – ofwel plofkippen – vergeleken met pluimvee dat een beter leven heeft gehad. Per kilo kip kost het 6 tot 9 eurocent meer om kippen in die laatste categorie te houden. Dat verhoogt de kosten met 6 tot 13 procent.

Vijf landen

Deze marge wordt verklaard doordat de onderzoekers naar vijf landen hebben gekeken: Nederland, de Verenigde Staten, Brazilië, China en Thailand. Samen ‘produceren’ deze landen 26 miljard van de 60 miljard vleeskippen. Van de vijf landen die de Wageningen-onderzoekers hebben bekeken, leven Nederlandse kippen onder de beste omstandigheden.

Het prijsverschil is „substantieel kleiner dan algemeen werd aangenomen”, zegt hoofdonderzoeker Helmut Saatkamp, universitair hoofddocent bedrijfseconomie in Wageningen. World Animal Protection haalt in het rapport bijvoorbeeld een Amerikaanse studie aan die stelt dat het 49 procent duurder is kippen te houden op een diervriendelijker manier. Deze studie is uitgegeven door de Amerikaanse National Chicken Council, de pluimvee-industrie.

Biologische kip

Onderzoeker Saatkamp merkt op dat het voor het kostenverschil wel veel uitmaakt waarmee je de plofkip vergelijkt. Zo is een biologische kip twee- tot driemaal duurder. Daarmee hebben de Wageningse onderzoekers de plofkip dan ook niet vergeleken. Zij hebben de kosten van de plofkip vergeleken met die van kippen die op vier punten een aangenamer leven hebben: ze zitten met maximaal 30 kilo kip op een vierkante meter, waardoor ze kunnen rondlopen en hun vleugels kunnen spreiden. Hun hokken zijn ‘verrijkt’ met bijvoorbeeld hooibalen waar ze in kunnen pikken. Het is elke dag zes uur achter elkaar donker, waardoor ze langer kunnen rusten. En de kippen groeien langzamer om gezondheidsproblemen te voorkomen.

Keurmerk

World Animal Protection noemt deze aanpassingen „een eerste flinke stap voorwaarts” voor de kip, maar nog niet goed genoeg. De ‘betere’ omstandigheden uit het onderzoek zijn bijvoorbeeld niet voldoende voor een Beter Leven-ster in de supermarkt, het keurmerk van de Dierenbescherming. Om die te krijgen, moeten kippen bijvoorbeeld met maximaal 25 kilo per vierkante meter bij elkaar zitten. Gemiddeld zitten kippen in Nederland overigens met 42 kilo op een vierkante meter.