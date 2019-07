Militairen vrijgesproken van mishandeling en bedreiging op kazerne Schaarsbergen

Vijf (ex-)militairen zijn maandag niet schuldig bevonden aan onder meer aanranding op de kazerne in Schaarsbergen. De militaire kamer van de rechtbank in Arnhem sprak hen vrij van bedreiging, mishandeling en militaire aanranding. Justitie eiste begin deze maand nog werkstraffen van 40 tot 240 uur. Tegen de vijf werd aangifte gedaan door collegamilitairen.

De rechter ziet te veel tegenstrijdigheden en onwaarschijnlijkheden in de aangiftes, maar concludeert wel dat zich „misstanden hebben voorgedaan” op de kazerne. Er is echter te weinig bewijs dat de vijf militairen daaraan hebben deelgenomen.

Zelf spraken de militairen, allemaal tussen de 26 en 40 jaar oud, de beschuldigingen eerder al tegen. Hun advocaten meenden dat de verklaringen van de drie slachtoffers „leugenachtig, verzonnen, niet consistent en op elkaar afgestemd” zijn. Zij eisten vrijspraak of een lagere straf omdat een deel van de verwijten verjaard is en omdat de mannen door media-aandacht zijn beschadigd.

Met de dood bedreigd

De misstanden zouden in 2012 en 2013 hebben plaatsgevonden. Tijdens een oefening in Duitsland zou een korporaal op het gezicht van een militair zijn gaan zitten met ontbloot onderlichaam. Ook zou er over het slachtoffer zijn geplast. Het OM beschouwde dit als militaire aanranding. De drie militairen die aangifte deden, verklaarden geslagen, gestompt en met de dood bedreigd te zijn.

In het onderzoek werden tien militairen als verdachte gehoord, de zaak tegen vijf van hen werd geseponeerd. De militaire kamer zag toch voldoende aanleiding voor een strafzaak tegen de overige vijf. Negen militairen deden aangifte tegen hun beschuldigers van smaad, laster en valsheid in geschrifte.

Drie van de vijf verdachten werken niet meer bij het leger. De vijf komen uit Odiliapeel, Volendam, Zevenbergen, Noordwijk en Hoofddorp.

