Malek F. volledig ontoerekeningsvatbaar, krijgt tbs voor onbepaalde tijd

Malek F., die vorig jaar op Bevrijdingsdag drie mensen neerstak in Den Haag, heeft maandag tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen. Dat meldt persbureau ANP. F. is volgens de rechtbank in Schiphol ontoerekeningsvatbaar. Het OM had vorige maand nog een celstraf van 15 jaar en tbs tegen hem geëist.

Volgens de rechtbank pleegde F. geen terroristische daad. Gedragskundigen stelden tijdens het onderzoek een stoornis bij hem vast. Hij zou op het moment van de steekpartij in een psychose hebben gezeten. Het OM noemde F. juist wel gedeeltelijk toerekeningsvatbaar.

Lees ook: ‘Haagse steker’ was „ziek” en zag „duivels” om zich heen

Radicale uitspraken

Op camerabeelden die tijdens de rechtszitting eind juni werden getoond, was te zien dat F. meerdere mensen neerstak op het Johanna Westerdijkplein, vlakbij station Holland Spoor. Volgens het OM had Malek F., een Palestijn die in 2014 uit Syrië vluchtte, daarbij wel een terroristisch motief. Hij zou de drie slachtoffers - die de steekpartij allemaal overleefden - met opzet hebben willen doden. F. zelf ontkende dit.

Malek F. deed op het moment dat hij gevangen zat wel radicale uitspraken. Zo zei hij volgens het OM dat hij de slachtoffers had „afgeslacht” en noemde hij zichzelf „een soldaat van God”. In de rechtbank kwam hij vervolgens terug op die uitspraken. F. zei dat hij in opdracht van „een grote vogel” zijn slachtoffers had aangevallen.

Voorafgaand aan de uitspraak werd veel over de zaak van Malek F. gesproken. Was zijn daad wel als terrorisme beschouwd, dan zou het de eerste veoordeling voor moslimterrorisme zijn geweest sinds de moord op Theo van Gogh door Mohammed B. in november 2004.