Kunstenaars trekken hun werk terug uit Whitney Biennial om traangasproducent

Acht prominente Amerikaanse kunstenaars hebben vrijdag en zaterdag gevraagd of hun werk verwijderd kon worden uit de Whitney Biennial, een tweejaarlijks overzicht van actuele Amerikaanse kunst in het Whitney Museum of American Art in New York. Het museum heeft het verzoek ingewilligd.

De acht kunstenaars deden hun verzoek uit protest tegen ondernemer Warren Kanders, lid van het museumbestuur en eigenaar van bedrijven die traangas en andere wapens produceren die zijn ingezet tegen migranten bij de Amerikaanse grens en tegen demonstranten in de staat Missouri.

Het verzoek kwam een dag na de publicatie van het essay ‘The Tear Gas Biennial’ op de site van het tijdschrift Artforum. Daarin deden drie schrijvers een oproep aan de deelnemende kunstenaars: „Kanders is misschien niet kwaadaardiger dan veel van zijn collega’s in museumbesturen elders in het land. En ook is het in zekere zin waar dat, zoals vaak wordt beweerd, alle kapitalistische accumulatie stoelt op uitbuiting, ellende en verveling van mensen over de hele wereld. Maar als wij van mening zijn dat ons vermogen om tegen dit kwaad te handelen beperkt is, moeten wij elke gelegenheid aangrijpen om op te treden.”

Voor de biënnale op 17 mei openging had al één kunstenaar, Michael Rakowitz, afgezien van medewerking aan de expositie. Hij motiveerde zijn besluit door te wijzen op „giftige filantropie” door het bestuur van het museum.

Na de publicatie in Artforum sloten zich dus acht andere kunstenaars bij Rakowitz aan: Korakrit Arunanondchai, Meriem Bennani, Nicole Eisenman, Nicholas Galanin, Eddie Arroyo, Agustina Woodgate, Christine Sun Kim, en het voor de Turner Prize genomineerde collectief Forensic Architecture.

Whitney-directeur Adam Weinberg liet weten de opvattingen van de kunstenaars te respecteren: „Hoewel het Whitney teleurgesteld is door deze beslissing, zullen we natuurlijk voldoen aan het verzoek.”