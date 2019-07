Kim Kardashian krijgt celdeur wél open

Met 144 miljoen volgers op Instagram heeft ze ruim twee keer zoveel volgers als Donald Trump op Twitter. Een invloed die Kim Kardashian West al meerdere malen succesvol aanwendde om de president te wijzen op een grote misstand in de Amerikaanse samenleving: de massale en langdurige detentie van burgers, vaak na een veroordeling om (betrekkelijke lichte) drugsdelicten.

Dit weekeinde had Kardashian, een wereldberoemde tv-persoonlijkheid en influencer, echter minder succes. Met andere sterren had ze Trump gewezen op het lot van de Amerikaanse rapper A$AP Rocky, die na een handgemeen, eind juni, in Stockholm vastzit. De president belde daarop met de Zweedse premier Löfven met het verzoek de rapper vrij te laten. Tevergeefs: Löfven wees Trump op scheiding der machten in Zweden.

De VS zelf kennen die scheiding ook, maar de president heeft er óók de bevoegdheid straffen kwijt te schelden of te verlagen. En op dit punt heeft Kardashian – net als Trump doorgebroken via een reality-tv-show – duidelijk een luisterend oor gevonden in Witte Huis.

Lobby met Jared Kushner

Dat vrijdag 3.100 gedetineerden vervroegd vrijkwamen, was mede aan haar te danken. De veroordeelden konden een beroep doen op de ‘First Step Act’, een vorig jaar aangenomen hervorming van het gevangeniswezen, die er kwam er na een lobby van Trumps schoonzoon Jared Kushner en Kardashian. De wet vergroot onder meer de kansen op vervroegde vrijlating bij goed gedrag. Kushner is betrokken bij het thema sinds zijn vader in 2005 ruim een jaar vastzat.

De wet werd aangenomen met steun van beide partijen: zeldzaam in Washington. Het tekent hoe in de VS het besef groeit dat de ‘War on Drugs’ vooral eind vorige eeuw te hard gevoerd werd. Minimumstraffen op drugsbezit hebben onevenredig veel zwarte mannen zeer lang achter de tralies gezet. Zij zitten zware straffen uit voor bijvoorbeeld handel in crack, terwijl blanken met cocaïne op zak minder lang vastzitten.

Activisten wijzen al decennia op dit onrecht en ook Trumps voorganger Barack Obama stelde een clementie-regeling in. Maar die bood niet altijd soelaas: van de 16.776 aanvragen werden er 1.715 ingewilligd. Ook schrijnende gevallen bleven vastzitten.

Illustrator Siegfried Woldhek tekende Kim Kardashian nadat zij Trump zover had gekregen gratie te verlenen aan Alice Johnson

Zo werd Kardashians eerste aandacht gewekt, toen ze hoorde over Alice Marie Johnson. Deze nu 64-jarige Afro-Amerikaanse zat destijds al sinds midden jaren ’90 vast voor een niet-gewelddadig drugsdelict en gedroeg zich in de gevangenis goed. De regering-Obama wees haar petitie af.

Kardashian bracht Johnsons zaak opnieuw onder de aandacht door bij Trump belet te vragen. Een week na haar bezoek aan het Oval Office, eind mei 2018, kwam Johnson zo na 21 jaar vrij. Tijdens Trumps vorige State of the Union-toespraak zat ze begin 2019 als zijn eregast op de tribune.

Stage op advocatenkantoor

Na dit succes zette Kardashian door. Ze ging dit jaar rechten studeren als stagiaire bij het advocatenkantoor Cut50 in San Francisco, dat zich al jaren inzet voor deze kwetsbare groep gevangenen. Met de First Step Act in de hand wisten Kardashian en haar mede-activisten dit jaar nog eens 17 gedetineerden vrij te krijgen.

Met haar lobby oogst Kardashian ook scepsis. Ze werd immers vooral bekend via het breed uitmeten op tv van alle wederwaardigheden van haar familie, met haar schaarsgeklede selfies op Instagram en met haar modemerk en make-up-lijn. Haar man, rapper Kanye West, is een uitgesproken Trump-fan, die regelmatig omstreden uitspraken doet en over wie wordt gespeculeerd dat hij zelf presidentiële ambities heeft.

„Sommige mensen zeggen me dat ik beter in mijn eigen rijstrook kan blijven”, schreef ze eerder dit jaar. „Maar ik maak liever mijn eigen rijstrook.”

Ook de activisten met wie Kardashian samenwerkt, zeggen het probleem niet te zien. „Mensen zien het grotere plaatje niet”, stelde advocate Brittany Barnett tegen persbureau AP. „Iemand met een beroemdheid en podium als Kim vergroot het bewustzijn over onderwerpen waar velen van ons al lang aan werken. We verwelkomen iedereen die zich bij deze strijd aansluit.”