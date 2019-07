Israël begint aan de sloop van gebouwen bij omheining Oost-Jeruzalem

Israël is maandag begonnen met de sloop van een aantal Palestijnse gebouwen aan de rand van Oost-Jeruzalem. Over de gebouwen op de Westelijke Jordaanoever en de sloop ervan is lang geprocedeerd. Ze waren neergezet met toestemming van de Palestijnse Autoriteit, maar volgens Israël staan de panden te dicht op de omheining, meldt persbureau AP.

Met zwaar materieel en honderden militairen trok de Israëlische sloopploeg naar het dorp Sur Baher. De gebouwen waren deels nog in aanbouw. Volgens de Verenigde Naties woonden er al zo’n twintig mensen, en zouden er in een later stadium nog eens 350 mensen komen wonen. De gebouwen worden gesloopt met zware machines. Ook zouden explosieven zijn gebruikt.

Sur Baher bevindt zich aan de Palestijnse kant van de Israëlische omheining. Het bestuur in dat gebied is daar tot op zekere hoogte in handen van de Palestijnse Autoriteit. Toch besloot het Israëlische hooggerechtshof in juni geen gehoor te geven aan bewoners van de gebouwen die bezwaar hadden gemaakt tegen de sloop.

Hussein al-Sheikh, een hoge functionaris van de Palestijnse Autoriteit, noemt de sloop van de gebouwen ondanks de uitspraak van de rechter een „misdaad”, meldt AP. Hij heeft geëist dat de internationale gemeenschap ingrijpt.