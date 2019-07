Ilhan Omar, de nieuwe en betere Ayaan

‘Send her back, send her back.’ Zo luidde het gescandeer tijdens een rally van president Trump, gericht tegen Ilhan Omar, de Democratische afgevaardigde uit Minnesota. Het was het vervolg op Trumps recente racistische tweets, waarin hij vier uitgesproken vrouwelijke Congresleden sommeerde om terug te gaan naar „waar ze vandaan komen”. Vooral Omar moest het ontgelden, omdat zij als enige van het stel in het buitenland is geboren. Trump liet de menigte haar gang gaan, een beeld dat in zwart-wit zo uit de jaren 30 had kunnen komen.

‘Welcome home Ilhan, welcome home Ilhan.’ Dat was de ontvangst op de luchthaven van Minneapolis, in Omars thuisstaat Minnesota. Met een megafoon sprak Omar de aanwezigen toe. „We are not deterred, we are not frightened”, zei ze vastberaden, waarbij vermeld moet worden dat ze al geruime tijd met de dood bedreigd wordt. „His nightmare is seeing a Somali immigrant refugee rise to Congress – we are going to continue to be a nightmare to this president, because his policies are a nightmare to us.”

Welbespraakt, charismatisch, onbevreesd en unapologetic. Verdomd, waren dat niet de kenmerken van een zekere politica in ons land, die toevallig ook een Somalische achtergrond had?

Ik heb het natuurlijk over Ayaan Hirsi Ali, de ex-VVD-politica die sinds 2006 in de VS woont. Daar houden de overeenkomsten trouwens ook wel op. Zo rebels als Ayaans geluid was in Nederland, zo sleets is haar boodschap nu in de VS. Ze heeft het Amerikaans conservatisme eigen gemaakt, en dan wel de naargeestige en onverdraagzame versie die haaks staat op het liberalisme waar zij ooit voor stond.

In een opiniestuk in The Wall Street Journal maakte ze onlangs een kwalijke verdachtmaking richting Omar, door haar principiële anti-Israël-standpunt te koppelen aan een volgens Ayaan bijna aangeboren antisemitisme dat welig tiert in haar land van afkomst. Aan het eind geeft Ayaan zichzelf schouderklopjes door zich neer te zetten als het voorbeeld van een Somalische die zichzelf niet alleen het antisemitisme heeft afgeleerd, maar ook nog eens bewondering heeft voor Israël. Daar kan Omar een voorbeeld aan nemen, aldus Ayaan.

Het moet haar steken, een vrouw die eruit ziet zoals zij, klinkt zoals zij, maar dan met een hoofddoek om en een fris, jong geluid. Een volksvertegenwoordiger in de breedste zin van het woord, die opkomt voor de rechten van lhbt’ers, migranten en arbeiders, wat hun afkomst ook is. Omar valt niet in een hokje te stoppen, hoe vaak ze ook door tegenstanders als ‘anti-Amerikaans’ wordt bestempeld. Sterker nog, Amerikaanser dan Omar krijg je ze niet.

Ilhan Omar is de nieuwe en betere Ayaan Hirsi Ali.

Lotfi El Hamidi (L.elHamidi@nrc.nl@Lotfi_Hamid) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Tom-Jan Meeus.