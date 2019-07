‘Huawei hielp Noord-Korea bij bouw commercieel 3G-netwerk’

Het Chinese telecombedrijf Huawei heeft in het geheim de Noord-Koreaanse regering geholpen bij de aanleg van een commercieel draadloos netwerk in het land. Dat meldt de Amerikaanse krant The Washington Post op basis van gelekte interne documenten van Huawei die de krant heeft ingezien.

Huawei zou in samenwerking met een Chinees overheidsbedrijf over een periode van acht jaar hebben gewerkt aan de aanleg en het onderhoud van het eerste commerciële 3G-netwerk in Noord-Korea. The Washington Post kreeg de documenten, waaronder spreadsheets en contracten, uit handen van anonieme oud-medewerkers van Huawei. Het meest recente document dateert van 2016.

Handelsoorlog China en VS

In een verklaring laat Huawei aan The Washington Post weten dat het “zakelijk niet aanwezig is” in Noord-Korea. Een woordvoerder weigerde volgens de krant in te gaan op de vraag of het bedrijf in het verleden wel zaken heeft gedaan met het stalinistische land. Hij wilde de gelekte documenten ook niet verifiëren.

De bekendmaking komt op een gevoelig moment, omdat Huawei een rol speelt in de gespannen relatie tussen China en de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump is bang voor spionage van de Chinese overheid via Huawei en plaatste het bedrijf daarom op een zwarte lijst. Huawei mag nu geen technologie meer leveren aan Amerikaanse bedrijven. De Chinese telecomgigant zei onlangs nog dat de internationale verkopen daardoor met zo’n 40 procent zijn teruggelopen.