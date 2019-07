Gezonken Franse onderzeeboot na vijftig jaar weer teruggevonden

Ruim vijftig jaar na het zinken van de onderzeeër La Minerve heeft de Franse marine maandag het wrak teruggevonden, meldt persbureau AFP. In 1968 zonk de onderzeeër voor de kust van het Franse Toulon in de Middellandse Zee in vier minuten. Daarna bleef het vaartuig, door nog onbekende oorzaak, 51 jaar spoorloos. De 52 bemanningsleden kwamen om.

Op verzoek van nabestaanden besloot de regering begin juli de zoektocht naar La Minerve voort te zetten. Dankzij nieuwe sonar- en dronetechnologie lokaliseerden de Fransen het wrak. Ze troffen de duikboot vijfendertig kilometer van de kust aan. Al die jaren lag La Minerve in drie delen op de bodem, op 2.370 meter diepte.

Foto STF/AFP

De Franse minister van Defensie, Florence Parly, noemde het terugvinden „een succes, een opluchting en een technische prestatie”. De weduwe van een van de opvarenden noemt de vondst van de boot een „buitengewone verzoening”. „Ze waren dicht bij ons, niet ver. Er zijn vandaag geen woorden om mijn gevoel te beschrijven. Voor mijn kinderen is het zo’n verrassing, zo’n geluk.”