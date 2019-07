Directeur Yukiya Amano van atoomagentschap IAEA overleden

Directeur-generaal Yukiya Amano van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) is overleden. Dat heeft het atoomagentschap maandagochtend bekendgemaakt.

Vorige week werd duidelijk dat de 72-jarige Amano in maart 2020 terugtreden vanwege gezondheidsproblemen. Om wat voor problemen het ging, is niet bekendgemaakt.

Lees ook: De IAEA maakte deze maand bekend dat Iran de limiet van lichtverrijkt uranium heeft overschreden.

Het IAEA deelt op zijn website een passage van de afscheidsbrief die Amano al klaar had liggen. Daarin schrijft de diplomaat dat hij trots is op de resultaten die hij de afgelopen tien jaar heeft geboekt dankzij de steun van de lidstaten.

Favoriet van het Westen

Amano, een specialist op het gebied van nucleaire ontwapening en non-proliferatie, werd in 2009 aangesteld als directeur-generaal van de VN-organisatie. Hij werd destijds naar voren geschoven door de groep Westerse lidstaten, onder leiding van de Verenigde Staten. Zijn rivaal was de Zuid-Afrikaan Abdul Samad Minty, die kernmachten wilde verplichten tot ontwapening. Pas na vier stemrondes werd de Japanner gekozen.

Sinds 1972 werkte Amano voor de IAEA. De organisatie speelt een belangrijke rol in het geschil tussen Iran en de westerse landen. Begin juli maakte de IAEA bekend dat Iran de limiet heeft overschreden van de productie van lichtverrijkt uranium die is vastgelegd in het internationale nucleaire akkoord. Iran besloot daartoe nadat de VS in 2018 uit het atoomakkoord stapten en het land nieuwe sancties oplegden.