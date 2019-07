De school had beloofd haar IQ te testen, zegt de vader

„Waarom zit u hier?”, vraagt de rechter maandagmorgen in de rechtbank Den Haag. De vraag is gericht aan Jeroen Arbouw, een vader die middels een kort geding een IQ-test voor zijn dochter probeert af te dwingen. Naast hem zit een vierkoppige delegatie van basisschool De Tweeklank uit Hazerswoude-Rijndijk, de school waar het meisje tot vorige week onderwijs genoot. De vader is het niet eens met het schooladvies voor zijn 12-jarige dochter. Zij kreeg vmbo-advies en zal zoals het er nu uitziet in september vmbo-kader gaan volgen. Haar vader ziet haar liever de middelbare school beginnen met een vmbo-havo advies op zak.

„Meneer, u moet mij even uitleggen waarom u hier zit”, zegt de rechter nogmaals als de man zijn zegje heeft gedaan. „U wil dat de school een IQ-test laat afnemen bij uw dochter, maar dat hoeven ze toch helemaal niet te doen?”

Geluidsopname

De vader - zwarte polo, verwassen spijkerbroek en donkerblauwe loafers - vindt van wel. Het huidige advies is volgens de vader niet per se te laag. Hij zegt tegen de rechter dat het hem „een worst zal wezen” of ze op het vmbo of het gymnasium komt. Hij is naar de rechter gestapt omdat er „duidelijke afspraken” met de school zouden zijn gemaakt over het afnemen van een IQ-test.

Kicky van Bavel, de advocaat van de school, weerspreekt dat. Bovendien is het gewenste niveau van de vader voor zijn dochter volgens de school „in haar hele schoolcarrière nog nooit ter sprake gekomen”.

De vaders belangrijkste troef: tijdens een gesprek met de school in september vorig jaar, zou de schoolleiding het afnemen van een IQ-test bij zijn dochter hebben toegezegd. Hij nam dat gesprek op zonder dat de school dit wist. „We hadden een afspraak”, zegt de vader. De opname is meegenomen in het dossier. De advocaat van de school zegt dat er geen afspraken zijn gemaakt, maar dat enkel de mogelijkheid voor een IQ-test is „besproken”.

Scheiding

Het meisje presteert wisselvallig op school. „Soms is het een 1, soms een 10”, aldus de vader. Die wisselvalligheid schrijft hij toe aan de nasleep van de heftige scheiding met de moeder van het kind, drie jaar geleden. De dochter zou daardoor een „vol hoofd” hebben, zegt de vader, die grotendeels zelf het woord voert. Voor de school is het juist een extra reden om geen test af te nemen. De resultaten van een mogelijke IQ-test zouden volgens de school geen realistisch beeld geven van de capaciteiten van de leerlinge „omdat ze nog steeds worstelt met de scheiding van haar ouders”.

Bovendien, zo vervolgt de advocaat van de school, is de uitkomst van een IQ-test niet van invloed op het huidige advies. „Dat wordt niet anders”. „Spijtig”, reageert de vader.

Waarom betaalt hij de test niet zelf, wil de rechter van de man weten. „Ik heb een kleine beurs”, antwoordt hij. „Zo’n test is niet goedkoop.”

De uitspraak is over twee weken.