Cristiano Ronaldo niet vervolgd voor verkrachting in Las Vegas

Stervoetballer Cristiano Ronaldo wordt toch niet vervolgd in een verkrachtingszaak uit 2009. Het heropende politie-onderzoek naar de aanranding van een 24-jarige vrouw in Las Vegas heeft onvoldoende bewijs opgeleverd om een vervolging te rechtvaardigen. Dat meldt het Openbaar Ministerie in de staat Nevada maandag.

@LasVegasDA Declines to Prosecute 10-year-old Sexual Assault Allegation Against Cristiano Ronaldo. @ClarkCountyNV pic.twitter.com/XXdc8D9Plk — Clark County DA (@LasVegasDA) July 22, 2019

Het Openbaar Ministerie zegt dat het oorspronkelijke onderzoek bemoeilijkt werd doordat het slachtoffer, Kathryn Mayorga, weigerde de identiteit van haar aanvaller prijs te geven. Dat kwam omdat een advocaat haar adviseerde de zaak niet publiek te maken. „Daardoor kon de politie onderzoeksprotocollen rond aanranding niet volgen en kon geen zinvol onderzoek plaatsvinden.” Forensisch- en videobewijs kon bijvoorbeeld niet veiliggesteld worden.

Lees ook: Vrouw die Ronaldo beschuldigt van verkrachting stapt toch naar rechter.

Omdat Mayorga niet wilde dat Ronaldo geen gevolgen van zijn daad zou ondervinden, kwamen de partijen een jaar na het eerste onderzoek tot een schikking van bijna 375.000 dollar (bijna 335.000 euro). In ruil daarvoor zou ze verder zwijgen over de affaire.

Dat stilzwijgen doorbrak ze in de zomer van 2018, toen ze naar de rechter stapte om het zwijgcontract nietig te laten verklaren en het politie-onderzoek te heropenen. „Gebaseerd op een lezing van de informatie die nu gepresenteerd wordt, kunnen de aantijgingen van aanranding tegen Cristiano Ronaldo niet onomstotelijk bewezen worden”, besluit de openbaar aanklager.

De 34-jarige spits heeft altijd gezegd dat de seks met wederzijdse instemming plaatsvond. De beschuldigingen deed hij in 2018 af als „nepnieuws”.