Avengers: Endgame succesvolste bioscoopfilm aller tijden

De superheldenfilm Avengers: Endgame is sinds zondag de succesvolste bioscoopfilm aller tijden. In dertien weken tijd zou de film naar schatting ruim 2,79 miljard dollar (bijna 2,5 miljard euro) opgebracht hebben, meldt database Box Office Mojo.

In een poging het record van sciencefictionfilm Avatar (2009) te breken werd vorige maand een nieuwe versie van Avengers: Endgame uitgebracht, met zes minuten aan nieuw materiaal. Tien jaar lang was Avatar de succesvolste bioscoopfilm aller tijden: die film bracht 2,789 miljard dollar (2,487 miljard euro) op. Avengers: Endgame zat in mei, kort na de release, al op ruim de helft van dat bedrag.

Geen inflatiecorrectie

Als bij films uit het verleden inflatiecorrectie zou zijn toegepast, zou Avengers: Endgame niet de succesvolste bioscoopfilm zijn. Zou dat wel het geval zijn, dan zou Gone with the wind uit 1939 de succesvolste bioscoopfilm zijn geweest. Die film zou volgens Guinness World Records 3,44 miljard dollar (ruim 3 miljard euro) hebben opgeleverd, aldus persbureau AFP.

De toptien van succesvolste films ooit bestaat voor de helft uit films die door Disney zijn geproduceerd. Naast Avengers: Endgame deden ook Star Wars: The Force Awakens (2015), Avengers: Infinity War (2018), The Avengers (2012), Avengers: Age of Ultron (2015 ) en Black Panther (2018) het goed. Titanic (1997) staat op de derde plaats. In de Verenigde Staten alleen staat nog altijd Star Wars: The Force Awakens op een.

Alan Horn, uitvoerend directeur van Walt Disney Studios, feliciteert in een verklaring de teams van Marvel Studios en Walt Disney, die voor deze film samenwerkten. „Ook bedankt aan alle fans wereldwijd die Avengers: Endgame naar historische hoogte hebben getild.”

