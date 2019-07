‘Amerikaans bedrijf wil investeren in Feyenoord’

Een Amerikaanse investeringsmaatschappij zou in ruil voor zeggenschap en winstpercentage „fors” willen investeren in Feyenoord, meldt AD op basis van bronnen rondom Feyenoord. Het bedrijf zou een minderheidsbelang in de Rotterdamse club krijgen.

Hoeveel geld er mogelijk geïnvesteerd wordt, is niet bekend. Evenmin is bekend om welk Amerikaans bedrijf het gaat. De investeerder zou al in verschillende andere sporten in Europa hebben geïnvesteerd, en nu de stap naar het voetbal maken.

Jan de Jong, tot vorige week algemeen directeur bij Feyenoord, is om deze reden opgestapt, aldus het AD. Hij zei te vertrekken wegens een verschil van inzicht met de Raad van Commissarissen „over de te varen koers”. De Jong zou „zeer huiverig” zijn over de deal met de Amerikanen, de rest van de RvC is dat niet.

Het Amerikaanse bedrijf zou straks met vetorecht kunnen meebepalen over het aan- en verkoopbeleid en wie trainer en technisch directeur worden. Dat ging De Jong te ver. Volgens het AD heeft een Nederlandse bank het bedrijf geïntroduceerd bij Feyenoord. Het nieuwe stadion zou een van de voornaamste redenen voor de investering zijn.

Feyenoord was maandagochtend niet direct bereikbaar voor commentaar.

