Afvalverwerker die goudmijn moest worden, bleek een puinhoop

De meest efficiënte, duurzame afvalverwerker ter wereld moest het worden – én een goudmijn voor de gemeente Amsterdam. Maar inmiddels is de financiële situatie bij het Afval Energie Bedrijf (AEB) dermate rampzalig dat het voortbestaan van het bedrijf op het spel staat.

Sinds afgelopen weekend vindt crisisoverleg plaats tussen het bedrijf, de gemeente en een consortium van vier banken. Inzet is een noodkrediet om te voorkomen dat de AEB omvalt – en de afvalverbranding in Amsterdam stokt.

De crisis bij het AEB begon drie weken geleden, toen vier van de zes verbrandingsovens werden stilgelegd. Dit gebeurde op last van Omgevingsdienst Noordzeekanaal, die vond dat de veiligheid in het complex niet meer gegarandeerd kon worden vanwege personeelstekort en gebrekkig onderhoud aan de installaties.

Sindsdien draait de AEB nog maar op 30 procent van zijn capaciteit. Het gaat zes tot negen maanden duren voordat alle ovens weer in gebruik zijn – en dus is er een acuut financieel probleem. Twee weken geleden werd de Amsterdamse gemeenteraad in het geheim geïnformeerd over de nijpende situatie. Een oplossing is er nog steeds niet. Alleen al om de ovens de komende drie maanden open te houden, heeft het bedrijf tientallen miljoenen euro’s gevraagd – en in de maanden daarna nog eens een veelvoud daarvan. De gemeente zou tot nu niet verder willen gaan dan 6 miljoen.

Napolitaanse toestanden

Voor Napolitaanse toestanden met opgehoopt huisvuil hoeven de inwoners van Amsterdam nog niet bang te zijn: ook met de beperkte capaciteit kan het vuilnis van alle hoofdstedelijke huishoudens gewoon worden verwerkt. Maar de landelijke afvalverwerking dreigt wél vast te lopen, waarschuwt de branchevereniging van afvalverwerkers. Het meeste afval in de Amsterdamse installatie is namelijk niet afkomstig van huishoudens, maar van bedrijven. Ook komt er afval uit het Verenigd Koninkrijk. Die stroom kan de AEB niet meer aan.

De elf andere afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) in Nederland nemen dit afval nu over, maar dat kost geld – en dat heeft de AEB niet. In een brandbrief riep de branchevereniging eind vorige week het Amsterdamse stadsbestuur op zo snel mogelijk met financiële garanties te komen om de „urgente situatie” het hoofd te bieden.

En dan is er nog een probleem. De AEB verwerkt ook het slib uit de Amsterdamse riolen. Het gaat om grote hoeveelheden: per dag zo’n acht vrachtwagens uit de lokale rioolwaterzuivering. Die moeten nu tijdelijk naar elders. Als er niet „binnen twee weken” een landelijke oplossing komt, waarschuwt een woordvoerder van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, dan dreigt het slib in het oppervlaktewater terecht te komen. „Dat willen we koste wat kost voorkomen.”

De problemen bij de AEB gaan al veel verder terug. De huidige installatie in het Westelijk Havengebied – kosten: 450 miljoen euro – werd in 2006 geopend. Het was de grootste, meest innovatieve installatie van Nederland: afvalverbranding én energieopwekking ineen. Het gemeentebestuur moest als eigenaar wel meteen 135 miljoen bijpassen, onder meer vanwege technische problemen.

Een jaar later constateerde een onderzoekscommissie dat de gemeente de bouw van de vuilverbranding volkomen onderschat had. De leiding van het bedrijf en de wethouder „reageerden onvoldoende op diverse en veelvuldige signalen over problemen in het project,” zo staat in het rapport.

Behalve die moeizame start bleek de AEB ook al niet de goudmijn te zijn waarop de gemeente had gehoopt. „Toen de centrale openging, leek energie opwekken uit afval een geweldig investering”, zegt Carolien Gehrels (PvdA), destijds als wethouder verantwoordelijk voor de AEB. „Garbage is gold, was het motto. Maar toen begonnen de energieprijzen onverwachts te dalen, waardoor de opbrengst veel lager was.”

Het tweede euvel aan het businessmodel van de AEB: overcapaciteit in de vuilverbranding. Er zijn in Nederland meer dan genoeg installaties voor huis- en bedrijfsafval, zo bleek al gauw. Hierdoor daalde de opbrengst van de AEB verder. „Het stadsbestuur dat besloot tot de bouw van de nieuwe installatie had dat eigenlijk moeten zien aankomen”, zegt oud-raadslid Paul Guldemond (D66), die zich jarenlang in het Amsterdamse afvaldossier verdiepte. „Maar toch ging de bouw door.”

In 2014 werd de AEB verzelfstandigd, onder meer om ook buitenlands afval te kunnen aantrekken. Toch bleven de opbrengsten bleven pover – en moest er telkens weer geld bij. „ Vanaf 2017 is het bedrijf gaan beknibbelen op regulier onderhoud”, zegt Guldemond. „Ze reserveerden structureel te weinig geld daarvoor. Dat is waarschijnlijk de opmaat geweest naar de huidige technische problemen.”

Gecontroleerd faillissement

De financiële problemen bij de AEB zijn inmiddels zo groot, dat het Amsterdamse stadsbestuur vorige week zelfs de optie verkend heeft van een gecontroleerd faillissement. Toch achten betrokkenen de kans klein dat het college de afvalverwerker laat omvallen. De afgelopen jaren heeft de gemeente voor honderden miljoenen aan financiële gaten gevuld bij het bedrijf – al dat geld zou dan verloren zijn.

En bovenal is de gemeente nog op een andere manier afhankelijk van de AEB. Dertigduizend Amsterdamse huishoudens hebben geen gas maar stadsverwarming – en die krijgen ze via de hitte van de afvalovens. Zij komen dit najaar mogelijk in de kou te zitten als het bedrijf zijn deuren sluit. Bovendien heeft het groene, linkse college grootse plannen om ook de rest van de stad van het gas af te halen.

De AEB is nu druk bezig extra noodaggregaten te plaatsen, zegt een woordvoerder. „We willen klaar zijn voor de herfst.” Waar die aggregaten op draaien? Diesel. Geen aantrekkelijk vooruitzicht voor het groenste stadsbestuur ooit.