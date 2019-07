Zwarte Cross 2019

'Niks is onmogelijk', is het motto van festival Zwarte Cross, dat tot en met zondag in Lichtenvoorde wordt gehouden. De belangrijkste ingrediënten crossmotoren en muziek, dat op ruim dertig podia in bijna alle genres vertegenwoordigd is. Met dit jaar optredens van onder meer Steel Panther, White Lies, Heino en De Staat.