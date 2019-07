Tweede ritzege Yates, Alaphilippe behoudt geel

Simon Yates heeft zondag de vijftiende etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een Pyreneeënrit met een aankomst bergop in Foix. De Brit van Mitchelton-Scott kwam alleen aan en boekte zijn tweede ritzege in deze Tour, nadat hij donderdag al de beste was geweest in Bagnères-de-Bigorre. Achter Yates vochten de klassementsmannen een felle strijd uit. De Fransman Thibaut Pinot en de Spanjaard Mikel Landa finishten respectievelijk als tweede en derde. De gele trui bleef in handen van de Fransman Julian Alaphilippe, maar hij moest ook tijd toegeven op concurrenten als Steven Kruijswijk, Egan Bernal en Geraint Thomas.

In het klassement houdt Alaphilippe Thomas nog 1.35 minuut achter zich. Kruijswijk blijft derde op 1.47 minuut, maar de kopman van Jumbo-Visma weet nu Pinot (op 1.50) dichtbij. Yates speelt geen rol in de strijd om de eindzege. Maandag volgt de tweede rustdag in deze Tour.

Op de Col de Montségur, de eerste helling van de dag, ontstond er op initiatief van Yates een kopgroep van een mannetje of twintig. Met een verschil van drie minuten op de groep favorieten begon de kopgroep op 80 kilometer voor de finish aan de eerste van drie cols van de eerste categorie. Het leidde al snel tot een afsplitsing. De Fransman Romain Bardet, zaterdag een van de grote verliezers in de rit naar de Tourmalet, passeerde de top als eerste. Alaphilippe en zijn concurrenten volgden hier nog op vijf minuten.

Lees ook: Steven Kruijswijk: ‘Voorlopig is die in het geel er nog niet af’

Slotklim

Op de Mur de Péguère ging de Duitser Simon Geschke er alleen vandoor. Landa viel aan uit de groep favorieten. Jumbo-Visma bepaalde achter hem het tempo. Geschke kwam als eerste boven met Yates in zijn wiel. Landa wist bovenop de groep-Alaphilippe twintig seconden achter zich. Hij kreeg gezelschap van zijn ploeggenoten Andrey Amador en Marc Soler, eerder actief in de kopgroep, en liep in de afdaling verder weg.

Geschke en Yates begonnen aan de slotklim met een marge van ruim anderhalve minuut. De Brit liet de Duitser snel achter. Achter hem naderden Landa en Pinot, die uit de groep favorieten was weggereden. De Colombiaan Bernal kon lang volgen. Maar Thomas, Kruijswijk en uiteindelijk ook Alaphilippe moesten de Fransman, zaterdag al ritwinnaar, laten gaan. (ANP)