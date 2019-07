Tienduizenden evacuaties in Japan door zware regenval

De Japanse autoriteiten hebben tienduizenden bewoners in het zuidwesten van het land geëvacueerd vanwege de zware regenval. Onder meer op het eiland Kyushu en de regio rond Hiroshima zijn modderstromen en overstromingen voorspeld, aldus de Japanse omroep NHK. De regen is het gevolg van de tropische storm Danas die deze week vanuit Taiwan richting Zuid-Korea is getrokken.

In de prefecturen Fukuoka en Saga viel volgens het Japanse meteorologisch instituut meer dan 110 millimeter regen in een uur. Meerdere rivieren in de regio’s zijn overstroomd. Het eiland Tsuchima en de eilandengroep van Goto werden zaterdag al getroffen door aardverschuivingen, schrijft de The Japan Times. Naar verwachting zet de zware regenval in de regio nog door tot ten minste maandagmorgen. Er wonen naar schatting zo’n 20 miljoen mensen in de twee zuidelijke regio’s Chugoku en Kyushu.

Lees ook: Japan evacueerde overstromingsgebieden vorig jaar in ‘race tegen de klok’

Eerder deze maand werden bijna 800.000 inwoners van Kyushu, waar zo’n 12,8 miljoen mensen wonen, geëvacueerd vanwege de voorspelde zware regenval. Premier Shinzo Abe had het leger opdracht gegeven zich voor te bereiden voor mogelijke reddingsoperaties.

Abe werd vorige jaar bekritiseerd omdat hij te langzaam gereageerd zou hebben op het noodweer in het zuidwesten en midden van Japan. Er kwamen toen bijna 200 mensen om het leven door aardverschuivingen en overstromingen. De regio werd vervolgens geteisterd door hoge temperaturen en grote watertekorten.