Hoe NRC een halve eeuw later op de maanlanding terugblikt

Het was in de nacht van zaterdag op zondag om vier minuten voor vier Nederlandse tijd precies vijftig jaar geleden dat Neil Armstrong zijn linkervoet op het maanoppervlak zette en de historische woorden sprak die ook de meeste vijftigminners wel paraat hebben.

In 1969 was de fusiekrant NRC Handelsblad nog net niet geboren – die volgde een jaar later. Een van de voorlopers, het Algemeen Handelsblad, publiceerde op 17 juli 1969, terwijl de astronauten nog onderweg waren, de voorpaginakop ‘Alles loopt perfect’. Maar op dezelfde pagina viel ook meteen al te lezen: ‘Nuances in de vreugde over Apollo-vlucht’, ‘ondanks publicitaire hysterie’.

Toen het eenmaal zover was, kopte die andere voorloper, de Nieuwe Rotterdamse Courant, enigszins cryptisch: ’21 JULI 1969: 3 UUR 56.20’. Ook die krant koos, in het hoofdredactioneel commentaar, ook meteen al voor de relativering: ‘Er is vannacht iets mogelijk gebleken wat meer dan incidentele betekenis hoort te hebben, ook al moeten we niet onmiddellijk denken aan geregeld interplanetair verkeer dat eventueel kan helpen aardse sociaal-economische problemen op te lossen’. Hoofdredacteur J.L. Heldring toonde zich daarentegen licht euforisch over ‘de historiciteit van het ogenblik dat de mens voor de eerste maal vaste voet buiten de aarde zette’.

Hoe blikt NRC een halve eeuw later op de maanlanding terug? Op de redactie Wetenschap begon het denken over de special een maand of vier geleden, zegt chef Lucas Brouwers. Een brainstorm leidde uiteindelijk tot verhalen over de grote supermachten die elkaar letterlijk tot grote hoogten opstuwden, over de laatste minuten voor de maanlanding, over de in Leiderdorp woonachtige oud-NASA-ingenieur Scott Millican en over de toekomst van het maanreizen.

Ook in het commentaar stonden we zaterdag stil bij de stap van Armstrong en de nieuwe maanrace, die alles te maken heeft met de veranderende machtsverhoudingen in de wereld. De kosten van dit project zullen enorm zijn, helemaal als de race wordt verlegd naar de planeet Mars. Kunnen we die inspanningen niet beter steken in het leefbaar houden de aarde in plaats van haar proberen te ontvluchten?

En tegenwoordig is zo’n herdenking zonder podcast natuurlijk niet compleet. In de wetenschapspodcast NRC Onbehaarde Apen voerden redacteuren Lucas Brouwers (1987), Bart Funnekotter (1973) en Hendrik Spiering (1963) een gesprek over de vraag of de maanlanding één grote pr-stunt was. Het menselijke aspect mocht niet ontbreken; zo vertelde Spiering over de legoraket die hij als kind in elkaar zette.

