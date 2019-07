Shane Lowry laat heel (Noord-)Ierland juichen

Na zijn derde ronde, op zaterdag, had hij de vragen zien aankomen. Hij had zojuist een ronde in 63 slagen gelopen, acht onder par, en daarmee het baanrecord in handen gekregen. Maar Shane Lowry verwachtte dat de journalisten ergens anders over zouden beginnen.

Over ‘Oakmont’, dat ondanks zijn vijf toernooizeges dé herinnering was die zijn naam opriep bij golfliefhebbers en -volgers. Oakmont Country Club, het US Open 2016 in een voorstad van Pittsburgh. Ook toen leidde Lowry na de derde dag van een major, om het vervolgens volledig weg te geven op de slotdag. Zijn voorsprong toen? Vier slagen. Zijn voorsprong nu? Precies.

Dit Britse Open bleef de inzinking uit. Nu was er het succes, het feest, het grootste succes in de carrière van de 32-jarige Ier. Hij was dan ook een ander mens dan de speler die het drie jaar eerder in de VS had vergooid, had hij zaterdag op de persconferentie verteld. Niet zozeer een andere golfer, wel een ander persoon.

Hij kreeg in 2017 een dochter en hij denkt dat het vaderschap hem heeft veranderd. Een major winnen betekent in het grote plaatje van zijn leven net wat minder dan vroeger. Het vaderschap had hem rustiger gemaakt.

Daarnaast was er geen betere les dan al eens eerder genadeloos onderuit te zijn gegaan in een slotronde van een groot toernooi. „Ik ga de baan op, vang de klappen van de slechte slagen op en probeer van de goede slagen te profiteren”, liet Lowry vastberaden weten.

Precies dat deed hij zondag. Was het een overtuigende laatste ronde die hij liep? Verre van. Hij belandde in bunkers vanaf de tee, miste fairways, over- en onderschatte afstanden met zijn approaches. Voor een deel te wijten aan zenuwen, ongetwijfeld. Maar ook aan de meedogenloze wind en regen op Royal Portrush, de baan pal aan de Noord-Ierse kust.

Zes slagen verschil

Maar de weersomstandigheden waren voor zijn overgebleven concurrenten, met de Engelsman Tommy Fleetwood voorop, hetzelfde. Geen moment wist Fleetwood, die nog even de hoop had de eerste Engelse winnaar van ‘The Open’ te worden sinds Nick Faldo in 1992, het echt spannend te maken. Het verschil was uiteindelijk zes slagen, een straatlengte in golf.

Shane Lowry, de onwaarschijnlijke major-winnaar. De golfer die voor dit weekend bij zijn laatste 21 majordeelnames liefst elf keer de cut miste, waaronder de laatste vier op The Open. Geboren in Clara, zo’n honderd kilometer ten westen van Dublin. Hij is de zoon van Brendan Lowry, die naam maakte in het Gaelic football in Ierland. In 2009, op z’n 22ste, won Lowry junior bij zijn debuut op de European Tour als amateur het Ierse Open in eigen land. Het was pas de tweede keer dat een Ier dat toernooi won. Bovendien was hij de derde amateur die een titel behaalde op de European Tour.

Bijzonder destijds was dat Lowry het prijzengeld van 500.000 euro niet mocht houden – amateurs konden immers niet meedingen naar het geld. Achteraf geen slechte zaak, zo schreef Lowry begin juli in een artikel voor de website van de Ierse bookmaker Paddy Power. „Ik zou niet willen zeggen dat ik slechts 500 euro op mijn rekening had destijds. Maar als iemand er 500.000 op had gestort, dan had je wellicht nooit meer van me gehoord. Het zou slecht voor me zijn geweest.”

Een andere belangrijke overwinning van Lowry kwam in 2015 op het WGC-Bridgestone Invitational, een prestigieus toernooi op de PGA Tour. En dit jaar won hij het Abu Dhabi HSBC Championship op de Europese tour.

Maar in majors viel hij zelden op. Tot hij mocht afslaan op Royal Portrush. Lowry excelleerde waar grotere namen het niet redden. Tiger Woods, Phil Mickelson, Bryson Dechambeau, Zach Johnson; ze haalden het weekend niet eens.

Ierse gekte

Ook de Noord-Ierse thuisfavoriet Rory McIlroy overleefde de cut niet, na een onwerkelijk slechte eerste ronde. En zijn landgenoten Darren Clarke (cut niet gehaald) en Graeme McDowell (gedeeld 57ste) zorgden ook niet voor een feeststemming. Terwijl deze drie zo belangrijk waren geweest voor de terugkeer van het Britse Open naar Noord-Ierland, dat decennialang werd geteisterd door een burgeroorlog.

Maar het publiek kon dus wel een Ier in zijn armen sluiten. In het golf bestaat geen Noord-Ierland en Ierland, iedereen voelt zich even Iers. Op Royal Portrush veranderde de sfeer in die van de Ryder Cup. Lowry werd luidkeels toegezongen: „Lowry’s on fire, Portrush is terrified”, zoals de Noord-Ieren voetballer Will Griggs toeschreeuwden tijdens het EK van 2016.

Lowry nam het gezang zondag glimlachend tot zich, de laatste holes werden voor hem één lange zegetocht. Toen hij de Claret Jug omhoog hield was duidelijk: Shane Lowry is een major-winnaar.