Negen doden door aanslag bij ziekenhuis in Pakistan

In het noorden van Pakistan zijn zondag bij een dubbele aanslag, onder meer op een ziekenhuis, negen mensen om het leven gekomen. Onder de doden zijn zes politieagenten. Zeker dertig mensen raakten gewond, melden persbureau AP en lokale media. De aanslag is opgeëist door de Talibaan. De politie heeft zestien verdachten gearresteerd.

De eerste aanval vond plaats bij een controlepost in de stad Dera Ismail Khan, in het noorden van Pakistan. Vier mannen op motors openden vroeg in de ochtend het vuur op politieagenten. Daarbij kwamen twee agenten om het leven. Kort daarna blies een vrouw zichzelf op bij de ingang van een nabijgelegen ziekenhuis. Daarbij kwamen nog eens vier politieagenten om het leven en drie burgers die op bezoek gingen bij familieleden.

Dertig mensen raakten gewond, onder wie acht agenten. Volgens de autoriteiten verkeren veel gewonden in kritieke toestand. Vermoedelijk loopt het dodental dus nog verder op. De gewonden zijn overgebracht naar een ander ziekenhuis.

Vrouwelijke dader

Forensische experts stelden vast dat de dader een vrouw was. Ze liet vermoedelijk een spijkerbom met zo’n zeven kilo aan explosieven afgaan. De Talibaan bevestigt niet dat de aanval werd uitgevoerd door een vrouw. Het is relatief zeldzaam dat een vrouw een dergelijke aanval uitvoert. De meeste zelfmoordaanslagen worden uitgevoerd door mannen.

Het ziekenhuis raakte zwaar beschadigd en moest daardoor sluiten. Onder meer kamers van de eerste hulp zijn vernield.

Volgens de Pakistaanse autoriteiten was de aanval een vergeldingsactie voor het doodschieten van een terrorist in Dera Ismail Khan eind juni. De Pakistaanse premier Imran Khan, die op dit moment op bezoek is in de Verenigde Staten, heeft de aanslag veroordeeld.

Khan heeft eerder beloofd om terroristische organisaties harder aan te pakken. Afgelopen week werd het vermoedelijke brein achter de aanslagen in Mumbai in 2008 gearresteerd in Pakistaan.