Komiek Zelensky overweegt coalitie met Oekraïense rockster

Het is niet de eerste absolute meerderheid in het Oekraïense parlement ooit geworden, maar president Volodymyr Zelensky heeft zondag wel een mijlpaal bereikt. Zijn nieuwe, pro-westerse partij ‘Dienaar van het Volk’ stevent volgens de eerste tellingen af op ongeveer 44 procent van de stemmen, een record sinds de onafhankelijkheid van de voormalig Sovjetrepubliek in 1991.

Dat betekent dat de 41-jarige Zelensky, bekend geworden als acteur en komiek, toch moet gaan samenwerken voor zijn vergaande hervormingen. Een voor de hand liggende coalitiepartner is een tweede nieuwkomer, de in mei opgerichte partij Holos (Stem). Die wordt geleid door een andere bekende uit de showbizzwereld: de Oekraïense rockster Svjatoslav Vakartsjoek. Holos krijgt naar verwachting zo’n 6 procent van de stemmen, net boven de vereiste kiesdrempel voor de zogeheten Verchovna Rada.

Vakartsjoek is de frontman van de razend populaire Oekraïense band Okean Elzy. In tegenstelling tot Zelensky heeft hij echter wel al een politieke achtergrond: in 2007 kwam hij met de partij van voormalig president Viktor Joesjtsjenko in het parlement. Een jaar later gaf hij de plek op, naar eigen zeggen teleurgesteld over de Oekraïense politiek.

Lees ook: Nieuwkomer eist nu het parlement in Oekraïne op

Ideale partner

Voor Zelensky, die op de eerste dag van zijn presidentschap in maart besloot vervroegde parlementsverkiezingen uit te roepen, kan Vakartsjoek een ideale coalitiepartner worden. Allebei pleiten ze voor een pro-westerse koers en drastische hervormingen om corruptie tegen te gaan. Allebei willen ze het establishment omver werpen: hun kieslijsten bestaan uit overwegend jonge kandidaten van buiten de politiek.

Zelensky heeft Holos al uitgenodigd voor gesprekken, een woordvoerder van de partij heeft laten weten dat ze open staan voor samenwerking. De vraag is echter of de twee partijen samen net genoeg zetels behalen voor een meerderheid.

De Verchovna Rada heeft eigenlijk 450 zetels, maar zondag werd er slechts voor 424 gestemd. Sinds de Russische annexatie van de Krim en de oorlog met door Rusland gesteunde separatisten in de Donbas kunnen 26 districten namelijk niet meedoen met de verkiezingen. De helft van de parlementszetels wordt gevuld via een meerderheidsstelsel, zondagavond was het daarom nog niet vastgesteld hoe de zetelverdeling uiteindelijk zal zijn.

Teleurstelling Porosjenko

Het succes van de komiek-president en de rockster-politicus tonen de heersende onvrede in Oekraïne met de ‘oude’ garde. De jaren onder het bewind van snoepfabrikant Petro Porosjenko sinds de Maidan-revolutie, die een einde maakte aan een pro-Russisch bewind, liepen uit op een teleurstelling. Het lukte hem niet om een einde te maken aan de wijdverspreide corruptie, beloofde economische hervormingen bleven uit en Porosjenko vond geen oplossing voor het voortslepende conflict in het oosten. Daarbij zijn al 13.000 doden gevallen. De hoop is dat Zelensky nieuwe vredesonderhandelingen kan beginnen met president Poetin.

Porosjenko wordt zondag voor een tweede keer afgestraft. Zijn partij, dit jaar omgedoopt tot ‘Europese Solidariteit’, kreeg na de revolutie nog ruim 20 procent van de stemmen - goed voor 132 zetels. Nu blijft hij vooralsnog steken op nog geen 9 procent. Bij de presidentverkiezingen haalde Porosjenko wel de tweede ronde, maar kreeg Zelensky uiteindelijk drie keer zoveel stemmen.

In totaal hebben naar verwachting vijf partijen de kiesdrempel voor het parlement gehaald. De partij Oppositieplatform van de pro-Russische oligarch Viktor Medvedtsjoek behaalde volgens laatste tellingen zo’n 11,5 procent. Joelia Timotsjenko, ooit nog gezien als serieuze kanshebber voor het presidentschap, kreeg met haar Vaderland-partij ongeveer 7,5 procent van de stemmen.