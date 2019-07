Drie mannen verdronken in de Noordzee

Drie drenkelingen zijn zondag overleden nadat zij voor de kust van Den Haag en Wassenaar uit de Noordzee waren gehaald. Dat heeft de politie zondagavond bekendgemaakt. Een van de mannen kwam in de problemen bij het Zuiderstrand in Scheveningen, de andere twee bij de Wassenaarse Slag net ten noorden van Den Haag. Volgens een woordvoerder is de doodsoorzaak verdrinking.

Het gaat om drie mannen, onder wie een Duitser. Ook de andere twee komen uit het buitenland, maar hun nationaliteit is nog niet bekend. Ook de leeftijd van de drie is niet bekend. De zwemmers zouden te ver de zee in zijn gegaan en daarna in de problemen zijn geraakt. Het is zeer ongebruikelijk dat er op een avond drie mensen verdrinken, zegt een woordvoerder van de politie. „Dit is een zeer triest begin van de vakantieperiode.”

De eerste melding over het Zuiderstrand kwam om 18.30 uur binnen, de melding van de Wassenaarse Slag tien minuten later. Vervolgens zijn er grote reddingsacties op touw gezet. Daarbij waren reddingsboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) uit Den Haag en Katwijk betrokken, de kustwacht en reddingsbrigade. Ook werden er traumahelikopters ingezet.

De drie slachtoffers zijn tevergeefs op het strand door de hulpdiensten gereanimeerd. Hun familieleden zijn op de hoogte gebracht. De twee zwemmers die bij de Wassenaarse Slag zijn verdronken, maakten deel uit van een grotere groep van vijf mensen die op het strand was. Waardoor de zwemmers precies in de problemen kwamen is niet bekend. Er was geen sprake van bijzondere weersomstandigheden.

De hulpdiensten hebben nog naar andere drenkelingen gezocht, maar vonden verder geen slachtoffers. Inmiddels is de zoekactie stopgezet.