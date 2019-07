‘Crimineel doodgeschoten in Amsterdam-Zuidoost’

Bij een schietincident in Amsterdam-Zuidoost is in de nacht van zaterdag op zondag een man omgekomen. Het slachtoffer is volgens dagblad Het Parool een 33-jarige crimineel uit Amsterdam. Hij zou een eerdere moordaanslag hebben overleefd.

Het incident vond plaats bij het metrostation Kraaiennest. De politie laat aan NRC weten geen uitspraken te doen over de identiteit van het slachtoffer. Het politieonderzoek is nog in volle gang.

Volgens Het Parool gaat het om de 33-jarige Inchomar B. Hij zou betrokken zijn bij meerdere geweldsdelicten. In augustus 2013 overleefde hij een moordaanslag in Amsterdam Nieuw-West, B. raakte daarbij gewond. In februari werd B. vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op Johannes Kastiel. De Surinaamse crimineel werd in 2008 in een lift van de flat Gooioord in Zuidoost doodgeschoten. Justitie had tien jaar geëist, maar kon niet bewijzen dat B. Kastiel had willen beroven van 35.000 euro.