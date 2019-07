British Airways en Lufthansa vermijden Caïro ‘uit voorzorg’

British Airways en Lufthansa vliegen tijdelijk niet van en naar de Egyptische hoofdstad Caïro. De twee luchtvaartmaatschappijen laten aan internationale persbureaus weten een „voorzorgsmaatregel” te hebben genomen, al wordt niet duidelijk waarom. Het Britse bedrijf schrapte vanaf zaterdagavond de vluchten voor een hele week. De Duitse luchtvaartmaatschappij wil later op zondag de reizen hervatten.

Zaterdagmiddag werd bekend dat passagiers met British Airways niet meer naar Caïro konden. Reizigers die in de rij stonden om te boarden kregen een brief waarin werd medegedeeld dat zij niet zouden vertrekken, „terwijl verder onderzoek wordt gedaan”. Het bedrijf legt uit dat „we constant onze veiligheidsmaatregelen controleren op alle vliegvelden wereldwijd”. De brief gaat verder:

„De veiligheid en beveiliging van onze klanten en bemanning heeft altijd onze prioriteit en we zouden nooit een vliegtuig laten opstijgen als dat niet veilig werd geacht.”

Enkele uren later gaf Lufthansa een vergelijkbare verklaring aan internationale persbureaus. De Duitse maatschappij vliegt dagelijks twee keer - vanuit Frankfurt en München - naar de Egyptische hoofdstad. Vanaf het Londense Heathrow vertrekt elke dag een vlucht van British Airways naar die bestemming, licht een woordvoerder toe.

De Nederlandse maatschappij KLM vliegt niet op Caïro of andere bestemmingen in Egypte, vertelt een woordvoerder zondagochtend aan NRC. Dat is al langer het geval. Eind juni besloot het bedrijf „om niet over de Straat van Hormuz te vliegen”, zegt de woordvoerder. „Die maatregel is nog van kracht.”

De Egyptische hoofdstad en de Straat van Hormuz, al weken het toneel van internationale incidenten, liggen op zo’n 1.500 kilometer van elkaar. Donderdagavond werd boven de zee-engte een Iraanse spionagedrone uit de lucht geschoten door de Amerikanen, volgens president Donald Trump. Groot-Brittannië en Iran staan sinds vrijdag op gespannen voet, nadat de Iraanse Revolutionaire Garde een Britse olietanker in beslag nam in de zeestraat. Het Verenigd Koninkrijk zou zich beraden op sancties tegen het regime.

Tegenover persbureau AP zeggen woordvoerders van de twee luchtvaartmaatschappijen niet in te willen gaan op „speculaties” over de veiligheidsmaatregelen. Volgens het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken gelden in delen van Egypte, waaronder Caïro, veiligheidsrisico’s. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat er een verhoogd risico is op terrorisme.