Bosbranden Portugal: 800 brandweerlieden ingezet, 20 gewonden

Bij grootschalige bosbranden in Portugal dit weekend zijn zeker twintig gewonden gevallen. Meer dan 800 brandweerlieden zijn zondag ingezet om het vuur te bestrijden, melden lokale autoriteiten volgens persbureau Reuters.

Inmiddels is een 55-jarige man opgepakt die in het centraal gelegen district Castelo Branco vuurtjes zou hebben gesticht. Daar begonnen de branden zaterdag op verschillende plekken, voordat het zich verspreidde naar de aangrenzende gemeente Santarém.

De Portugese minister van Binnenlandse Zaken Eduardo Cabrito zei dat de politie de situatie verdacht vond. De verschillende branden begonnen namelijk dicht bij elkaar en in een kort tijdsbestek op zaterdag, allemaal tussen 14.30 en 15.30 uur.

Brandwonden

Sterke wind en hoge temperaturen maken het moeilijk voor de brandweer om de branden te blussen. Er zijn zijn dertien vliegtuigen, ruim 240 voertuigen, vier bulldozers en ook twintig militairen ingezet in de strijd tegen het vuur. Twaalf burgers en acht brandweerlieden zijn gewond geraakt. Een slachtoffer met tweedegraads brandwonden is opgenomen in het ziekenhuis en verkeert in kritieke toestand.

Onder meer de gemeente Vila de Rei, 225 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Lissabon, is zwaar getroffen. Daar zou de brand inmiddels wel al voor een groot deel geblust zijn.

Een verwoestende brand in 2017 rond de plaats Pedragao Grande eiste 64 levens. Ook raakten daarbij meer dan 250 mensen gewond. Enkele maanden later kwamen nog eens tientallen mensen op het leven door bosbranden in de regio Galicië. De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Constança Urbano de Sousa besloot af te treden na kritiek op de regering, hulpdiensten zouden traag gereageerd hebben op de ramp.